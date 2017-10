Sondaggi Elettorali Politici/ Index, scenari post-voto: Larghe Intese Renzi-Berlusconi o Centrodestra?

Sondaggi politici, Silvio Berlusconi e Matteo Renzi (LaPresse)

INDEX, SCENARI POST-VOTO: LE LARGHE INTESE O IL CENTRODESTRA?

Stando ai sondaggi politici pubblicati da Index Research sui possibili scenari post-voto della prossima primavera 2018, sono molto interessanti le scelte che gli elettori italiano farebbero ad oggi, quando ancora mancano parecchi mesi e tutta una campagna elettorale davanti. Ebbene, tenendo conto che non vi è ad oggi una possibile maggioranza legata ad un’unica lista, la probabilità di un altro governo di Larghe Intese - in questo caso Berlusconi, Renzi e Alfano sono i principali “candidati” - è la più alta di tutti gli scenari possibili proposti agli elettori nel sondaggio Index. Il 40,2% sceglierebbe ad oggi un nuovo Patto del Nazareno (2.0 o Bis, proprio come il Rosatellum che lo avrebbe “eletto”, ndr), mentre il 20,2% ritiene possibile una coalizione di centrodestra con Forza Italia, Lega Nord, FdI e forse Ap al suo interno. I numeri dicono che però ad oggi sarebbe una strada impervia e difficile, esattamente come quella del centrosinistra che un governo Pd-Mdp-PIsapia viene valutato all’8,3% dagli elettori. Praticamente impossibile viene considerata l’opzione di un Governo grillino con l’appoggio esterno della Lega Nord (1,9%), mentre il 29,4% si dice troppo impreparato/non vuole rispondere, ed è anche comprensibile a circa 6 mesi dal possibile voto (a meno di ribaltoni improvvisi dopo il voto della Manovra e della Legge Elettorale).

TECNÈ, CRISI ECONOMICA: M5S DISFATTISTA

Nei dati pubblicati da Tecnè con i sondaggi politici orientati sullo scenario della crisi economica, si mostra una condizione di leggero miglioramento per i prossimi anni, con le prospettive economiche che nel giro di 12 mesi potrebbero portare qualche speranza in più. Almeno a vedere le stime dei sondaggi, sono gli elettori del centrosinistra a credere in un miglior futuro a livello economico, mentre i grillini si confermano la lista più “disfattista” per le prossime stagioni sociali e politiche: secondo il 24,5% l’Italia migliorerà nei prossimi anni (35,9% elettori Pd, 27% per la Sinistra, 17% per il centrodestra, 14,9% per i grillini), mentre resterà uguale ad oggi per il 52,6% degli elettoti italiani. Chi invece crede che il trend economico e la crescita delle nostre aziende peggiorerà drasticamente è il 21,4% degli elettori: in particolare, il 9,9% dei dem, il 24,5% della Sinistra unita, il 25,2% di Lega, Forza Italia e FdI e il 30% dell’elettorato M5s.

