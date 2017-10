Chiara Appendino indagata/ Torino, sindaco accusata di falso in atto pubblico: “sono assolutamente serena”

Chiara Appendino, il sindaco di Torino indagato per falso in atto pubblico. E' arrivata subito il commnto della diretta interessata: "Sono assolutamente serena"

Chiara Appendino, sindaco di Torino (LaPresse)

Il primo bilancio di Torino firmato Movimento Cinque Stelle comporta problemi al Sindaco Chiara Appendino. La politica, eletta da poco più di un anno, è ufficialmente indagata dalla procura con l’accusa di falso in atto pubblico. Sono stati alcuni esponenti dell’opposizione a chiedere un’inchiesta, che la vede protagonista per il caso ex Westinghouse. Una vicenda denunciata lo scorso luglio dai revisori dei conti del Comune, che avevano segnalato che il parere dato era stato alterato con una correzione apenna: 2017 sbarrato e sostituito con 2018, così da posticipare il debito nei confronti della società partecipata da Unicredit. Insieme a Chiara Appendino, sotto accusa anche l’assessore al Bilancio Sergio Rolando: questa mattina arrivate le notifiche degli avvisi di garanzia. Seconda grana per la Appendino in pochi mesi: già a giugno il Sindaco del Movimento Cinque Stelle è stato indagato per i fatti di piazza San Carlo, con le centinaia di feriti in occasione della finale di Champions League tra Juventus e Real Madrid.

“SONO ASSOLUTAMENTE SERENA”

Una vicenda su cui la Procura indagherà a fondo e di cui Chiara Appendino, insieme all'assessore al Bilancio Sergio Rolando, dovrà rispondere. Dopo settimane di polemiche e scontri a distanza con i revisori dei conti del Comune, arriva l'inchiesta. E' stata la stessa esponente del Movimento Cinque Stelle, tramite la sua pagina Facebook, a commentare la situazione: "Vi comunico che mi è appena stato notificato un avviso di garanzia dalla Procura di Torino per la vicenda Ream". Chiara Appendino che non ha nulla da temere a sua detta, anzi: "Sono assolutamente serena e pronta a collaborare con la magistratura, certa di aver sempre perseguito con il massimo rigore l'interesse della Città e dei torinesi". Massima la collaborazione per fare chiarezza circa l'accaduto: "Desidero essere ascoltata il prima possibile al fine di chiarire tutti gli aspetti di una vicenda complessa relativa all’individuazuone dell’esercizio di bilancio al quale imputare un debito che questa Amministrazione mai ha voluto nascondere".

