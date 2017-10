REFERENDUM AUTONOMIA LOMBARDIA E VENETO/ Verso il risultato: ‘nodo’ quorum e voto elettronico (ultime notizie)

Referendum Autonomia Veneto e Lombardia, verso il voto del 22 ottobre 2017: ultime notizie e aggiornamenti, il nodo del quorum e il primo voto elettronico

18 ottobre 2017 Niccolò Magnani

Referendum Autonomia Lombardia e Veneto, Luca Zaia (LaPresse)

Il conto alla rovescia si fa più fitto, il Referendum Autonomia per Lombardia e Veneto si avvicina e per la prossima domenica 22 ottobre 2017 ormai tutto è pronto per assistere ad un voto importante con però molti dubbi e punti oscuri specie sul post-voto: ieri il sindaco di Bergamo Giorgio Gori ha ricordato che, confermando il suo Sì per l’autonomia, il momento decisivo sarà la trattativa successiva al 22 ottobre tra un Governo in scadenza e due Regioni come Lombardia e Veneto che non tra molto torneranno a votare per il loro Governatore. Inoltre, punto importante sarà capire il numero di votanti che parteciperanno al voto di domenica: più gente vota e più potrebbe essere valorizzante per l’eventuale risultato che ne scaturirà. Oltre alla banalità (perdonateci) che abbiamo scritto, il significato più a fondo va tradotto così: se vince il Sì, un conto è andare a trattare con Roma con il 30% di sostenitori, e un conto è farlo con il 60% dei cittadini lombardo-veneti. Da questo punto di vista, importante sarà il “nodo” del quorum: i referendum infatti sono consultivi e il loro principale scopo è quello di dare una legittimazione politica alla richiesta di maggiore autonomia di Veneto e Lombardia. Per quanto ha deciso il Consiglio Regionale di Maroni, non vi sarà dunque alcun quorum per la consultazione di domenica; discorso diverso in Veneto invece dove la legge regionale prevede invece che per considerare valido il risultato debba esprimersi almeno il 50 per cento più uno dei votanti.

REFERENDUM AUTONOMIA, LA “PROMESSA” DI ZAIA

Un’altra novità importante per questo referendum di richiesta per una maggior autonomia - garantita dalla Costituzione, ricordiamolo sempre - verrà rappresentata in Lombardia dalla prima volta nella storia italiana di un voto ufficiale elettronico. Il Veneto voterà il suo referendum con metodo classico cartaceo, ma la vicina Lombardia invece rinnova: ad affiancare presidenti e scrutatori ai seggi ci sarà un esercito di 7 mila tutor pronti a intervenire in caso di malfunzionamento delle voting machine. Una via di mezzo tra un tablet e un computer, il voto elettronico per il referendum lombardo rappresenta una decisa novità che fa un po’ da “cavia” nazionale per le future elezioni politiche. Come ha garantito l’assessore Gianni Fava all’Ansa, «i tutor avranno il compito di attivare la "task force" che procederà alla sostituzione delle macchine (quelle di riserva si trovano in diversi magazzini dislocati su tutto il territorio lombardo), garantita dalla società entro 30 minuti». Sul fronte opposto invece, il Governatore del Veneto Luca Zaia ha voluto dare una sua particolare “promessa” per sottolineare l’importanza del voto per l’autonomia: «Domenica sarò a votare al seggio un quarto d'ora prima dell'apertura, alle 7 meno un quarto, sia per ringraziare tutti coloro che hanno lavorato per questo referendum, sia per dare un segnale dell'importanza di andare a votare». Le votazioni saranno tra le 7 e le 23, e anche in Veneto la macchina organizzativa è tutta pronta per accogliere un voto importante per il destino dell’intera regione del nord, «la macchina è pronta per quella che è una consultazione sull'autonomia, nell'alveo della Costituzione e nel rispetto della legge e della legalità, utilizzando tutti gli strumenti che la stessa legge ci dà. Non voglio quindi che nessuno chiami in ballo altri argomenti, a partire da quello dell'indipendenza: un'esperienza che abbiamo già tentato nel 2014, con una proposta di legge che in quel caso è stata cassata dalla Corte costituzionale».

