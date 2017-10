Sondaggi Elettorali Politici/ Piepoli, Regionali Sicilia: M5s ‘doppia’ Renzi, Musumeci davanti

Sondaggi politici elettorali, ultime notizie di oggi 18 ottobre 2017: intenzioni di voto e aggiornamenti, Elezioni Regionali Sicila con M5s e Musumeci davanti, Renzi doppiato

18 ottobre 2017 Niccolò Magnani

Sondaggi Politici, Elezioni Sicilia (LaPresse)

PIEPOLI, ELEZIONI SICILIA: MUSUMECI DAVANTI, M5S DOPPIA RENZI

In Sicilia la partita elettorale è di là da venire: ancora con qualche silenzio di troppo a livello nazionale, le Regionali in Sicilia tramite i sondaggi sembrano non dico già finite ma quasi: stando ai dati prodotti dall’Istituto Piepoli il candidato del Centrodestra Nello Musumeci si trova al 42% dei consensi a poco meno di tre settimane dal voto elettorale in tutta la Sicilia. Dietro, staccato di ben 11 punti percentuali, troviamo il candidato Giancarlo Cancelleri con il suo M5s che fino a due mesi fa sembrava vincitore incontrastato dopo il il governo Crocetta molto contestato e un centrodestra ancora diviso. Tutto è cambiato e ora i grillini possono “consolarsi” con l’aver doppiato il candidato del centrosinistra - Pd e Ap - Fabricio Micari (al 16% contro il 33% del vincitore delle Regionarie M5s). Dietro tutti il candidato della Sinistra anti-Renzi (Mdp, Verdi, Sinistra Italiana), Claudio Fava al 9% e forse fuori definitivamente dai giochi elettorali.

EMG, INTENZIONI DI VOTO: IL SORPASSO M5S

Il centrodestra è ancora la coalizione che potrebbe raccogliere più consensi, ad oggi, dopo i sondaggi politici pubblicati da Emg Acqua per tg di La7 condotto da Enrico Mentana: il 33,8% ad oggi è quanto vale il centrodestra italiano, con la somma di tutti i componenti che potrebbero così giungere ad un governo di coalizione… senza maggioranza. Esatto, il problema rimane anche con Lega, Forza Italia, FdI e Alternativa Popolare che insieme non avrebbero i numeri per governare, come del resto tutti gli altri partiti: per il Movimento 5 Stelle arriva il sorpasso sul Pd, l’ennesimo, ma con un 27,9% che non porterebbe molto lontani. Renzi cala e rimane dietro con il 27,1%, mentre gli altri partiti della possibile (ma finora impraticabile) coalizione di Sinistra non vanno certo meglio, da Mdp al 2,4% fino a Sinistra Italiana al 2% e con Rifondazione Comunista all’1%. Inoltre ci sono i Verdi all’1% e Campo Progressista di Pisapia all’0,9% nazionale. Tornando sul fronte di destra, Berlusconi raccoglie un 12,2% mentre Salvini viaggia al 14,8% in netta salita, con Meloni che resta ferma al 5% nazionale.

