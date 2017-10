Lite Diego Fusaro-Antonio Di Pietro/ Video, "Mani Pulite colpo di stato", l'ex PM: "Ma che ca**o dici?!"

Lite Fusaro-Di Pietro, acceso dibattito tra il filosofo e l'ex magistrato su Mani Pulite, l'inchiesta che nel 1992 avviò la fine della Prima Repubblica

Lite Fusaro-Di Pietro, l'ex magistrato

Lite Fusaro-Di Pietro, scontro acceso tra il filosofo e l’ex magistrato e politico nel corso di L’aria che tira, programma condotto da Myrta Merlino su La 7 in onda oggi giovedì 19 ottobre 2017. Durante una discussione sul tema migranti e sullo sfruttamento della manodopera a basso costo, il noto filosofo nato a Torino ha attaccato Di Pietro: “Lei ha una tendenza a banalizzare le cose: purtroppo lei ha banalizzato tutto come tende a fare”. Dopo la replica dell’ex magistrato, pubblico ministero di riferimento nella nota inchiesta del 1992 mise fine alla Prima Repubblica, ecco l’attacco frontale di Diego Fusaro: “Non starnazzi: la vergogna è il colpo di stato di Mani Pulite”. La famosa goccia che ha fatto traboccare il vaso: “Senti a questo, ma da dove viene questo discorso: l’ho distrutta io o quelli che erano implicati? Ma dove cavolo stai: la colpa è nostra che abbiamo scoperto i ladri o dei ladri che hanno invaso il paese?”, le parole di Di Pietro. Che aggiunge, in termini più coloriti: “Ma che cavolo stai dicendo!”.

LITE FUSARO-DI PIETRO: IL VIDEO

Una lite che è proseguita ancora, con Diego Fusaro che ha sottolineato e rilanciato: “Mani pulite nel 1992 è stato un colpo di stato con il quale si distrusse una Prima Repubblica fondata sui diritti sociali dei lavoratori”. Antonio Di Pietro non ci sta e ribatte: “E quelli che rubavano chi erano?”. Fusaro, con lo stile filosofico che lo contraddistingue, stuzzica: “Capisco che lei si scomponga ma non deve”. Una replica alla quale Antonio Di Pietro decide di rispondere con forza e decisione, ricorrendo anche al turpiloquio: “Una persona che non capisce ciò che sta dicendo, sta confondendo Mani Pulite con Tangentopoli: sta confondendo chi ha scoperto i reati con chi li ha commessi”. Una baruffa televisiva terminata grazie all'intervento della conduttrice Myrta Merlino, che ha provato a mediare cambiando argomento e passando la linea a Daniela Santanchè, ospite della trasmissione. Qui di seguito il video della lite tra Diego Fusaro e Antonio Di Pietro, a oltre 25 anni di distanza Mani Pulite continua a fare discutere...

