REFERENDUM CATALOGNA/ Risultato voto indipendenza Spagna, ultime notizie: lo spoglio, il sì al 90%

Referendum Catalogna: le ultime notizie di oggi (Foto: LaPresse)

REFERENDUM CATALOGNA, IL RISULTATO DEL VOTO: ULTIME NOTIZIE

Al termine di una giornata di tensioni e scontri, è cominciato lo spoglio delle schede del referendum per l'indipendenza della Catalogna. Migliaia di persone hanno celebrato in plaza Catalunya a Barcellona il voto, definito «una messinscena» dal premier spagnolo Rajoy. Ma restano le immagini di anziani tirati per la giacca da poliziotti in tenuta antisommossa, uomini trascinati sull'asfalto bagnato, manganellate e pedate anche alle donne, centinaia di feriti tra i civili. Il clima nella capitale catalana è stato infernale, questo però è soprattutto il momento nel quale si contano i voti. Le proiezioni sui primi dati dello scrutinio del referendum attento l'87% al sì all'indipendenza. Solo il 9% ha votato no, mentre il 3% scheda bianca e l'1% risulta nullo. A diffondere le proiezioni il partito Democrates de Catalunya, in base allo scrutinio di 200 schede in 50 seggi. Lo ha riferito El Periodico.

DOMANI SCIOPERO CONTRO LA REPRESSIONE SPAGNOLA

I seggi sono chiusi, è partito lo scrutinio, ma la lotta catalana prosegue. Nel giro di 48 ore potrebbe essere proclamata l'indipendenza della Catalogna, ma intanto è stato proclamato uno sciopero generale per denunciare la repressione dello Stato spagnolo. Lo ha annunciato ieri sera Jordi Cuixart, presidente di Omnium Cultural, una piattaforma civica indipendentista: si terrà domani, martedì 3 ottobre. «Il governo del presidente Puigdemont aveva promesso il referendum e ha mantenuto la promessa, ora chiediamo che mantenga anche il resto e che nasca una nuova Repubblica di Catalogna», ha poi dichiarato Jordi Sanchez, dell'Assemblea nazionale catalana, in Plaza Catalunya a Barcellona. Nel comune del presidente Carles Puigdemont il sì all'indipendenza trionfa con il 96% dei voti, stando ai dati diffusi dal Municipio. Hanno votato 1453 dei 1730 aventi diritto: 1397 hanno votato per l'indipendenza, 37 per il no. Ci sono state 12 schede bianche e 7 nulle.

PIQUÉ PRONTO A LASCIARE LA NAZIONALE SPAGNOLA

A prendere una posizione netta nel giorno del referendum per l'indipendenza catalana è stato Gerard Piqué, che si è detto pronto a lasciare la nazionale spagnola anche subito. Il difensore del Barcellona aveva già comunicato l'intenzione di lasciare la nazionale dopo i Mondiali 2018, ma potrebbe anticipare la decisione. «So che in Spagna c'è gente che non approva quello che è successo e crede nella democrazia. Ma se il ct o qualcuno della Federazione credono che io sia un problema, farò un passo indietro e lascerò la nazionale prima del 2018». Una giornata a dir poco difficile anche per il Barcellona, che ha giocato a porte chiuse contro il Las Palmas per i disordini nella città catalana. «È stato un giorno duro, la gente ha manifestato senza ricorrere alla violenza, lo ha visto tutto il mondo e ci saranno delle conseguenze». Piqué però non avrebbe voluto giocare: «Ho detto la mia e la dirigenza ha detto la sua. Alla fine si è deciso di giocare, siamo un club e andiamo tutti in una sola direzione», riporta Fanpage.

© Riproduzione Riservata.