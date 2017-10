Sondaggi Politici Elettorali/ Ferrari, ‘calo’ M5s: meglio i politici onesti (ma anche capaci)

Sondaggi Politici, M5s: Beppe Grillo e Luigi Di Maio (LaPresse)

SONDAGGI FERRARI NASI, CRISI CLASSE POLITICA: MEGLIO ONESTI E CAPACI

Potrà sembrare tautologico e lapalissiano il giudizio che emerge dagli ultimi sondaggi politici pubblicati da Ferrari Nasi, eppure a ben vedere l’analisi che segue potrebbe anche suonare come molto interessante per le tante forze politiche presenti dentro e fuori il nostro Parlamento. La domanda è posta in questi termini: “All’Italia, in questo momento, serve una classe politica…”, e vengono portate risposte sia in questo 2017 che nel 2015, dove si osserva un dato piuttosto interessante. Se due anni fa infatti il 68% diceva che servivano politici onesti e trasparenti, anche se con poca esperienza (19% per politici onesti ma competente per rilanciare le riforme, 8% con esperienza ed esperti sui migranti e le leggi europee), ma le cose cambiano in questo 2017. Se infatti in questi due anni sono cresciuti esponenzialmente i sondaggi e i consensi sul M5s, ora le cose sembrano cambiare con un calo di quella risposta e la conseguente crescita del bisogno di politici capaci e non “solo” onesti. Il 55% vuole una classe politica «Che sia onesta e trasparente, anche se ha poca esperienza», il 32% invece «Che abbia esperienza e sappia fare le cose, come le riforme che servono per rilanciare l'economia e ritrovare il benessere» e il 7% che «abbia esperienza e sappia fare le cose, come proteggere gli Italiani dall'immigrazione e da certe leggi europee».

MRS-KEIX, SICILIA: MUSUMECI ANCORA DAVANTI

Il crollo del candidato grillino nei sondaggi politici per le Regionali Sicilia non è esattamente lo stesso analizzato da Piepoli, ma resta comunque in calo seppur in maniera meno “choc” di quanto visto nel sondaggio elettorale dell’Istituto diretto da Nicola Piepoli. In questa nuova intenzione di voto sondata da Mrz-Keix per Marketing&Politica si scopre che le prossime Elezioni in Sicilia hanno al momento un grande favorito, il candidato del centrodestra Nello Musumeci che raccoglie Salvini, Berlusconi, Meloni e altre anime della destra-centrodestra siciliana, escluso Alfano. Il 33,1% è un ottimo risultato costruito in pochi mesi, anzi settimane. Dietro staccato è Cancelleri, M5s, con il 31,6% che paga la crisi dettata dal caso giudiziario sulla sua vittoria alle Regionarie grilline. Dietro gli altri, con il candidato di Pd e Alfano, Fabrizio Micari, che non va oltre al 27,3%: è dato invece in nettissimo svantaggio, all’esatto opposto dei sondaggi di Piepoli che lo vedevano attorno al 25%, Claudio Fava (Sinistra Italiana) ora al 4,8%, appena davanti a Vittorio Sgarbi che con Rinascimento prende ad oggi il 3,2%.

