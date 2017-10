REFERENDUM AUTONOMIA LOMBARDIA VENETO/ Sondaggi e risultato: il Sì ‘controvoglia’ del M5s

Referendum Autonomia Veneto e Lombardia, verso il risultato del 22 ottobre 2017: ultime notizie e aggiornamenti. Il Sì tiepido dei grillini e il "poco" impegno M5s

20 ottobre 2017 Niccolò Magnani

Referendum Autonomia Lombardia e Veneto (LaPresse)

Lo hanno sostenuto all’inizio assieme alla Lega Nord ma ora paiono pentirsi: o almeno, a due giorni dal referendum per l’Autonomia in Lombardia e Veneto, i big come Beppe Grillo, Luigi Di Maio e Alessandro Di Battista non hanno speso una sola singola parola pubblica sul voto lombardo-veneto. Il Movimento 5 Stelle, perché di questo si parla, sostiene il Sì all’autonomia anche ufficialmente ma ha speso pochissimo tempo in questa campagna elettorale per dare le proprie ragione, e qualora l’ha fatto non l’ha sostenuto con il peso massiccio del suo ex Direttorio. I big grillini restano defilati forse temendo un ritorno d’immagine negativo a pochi giorni dalle Elezioni Regionali in Sicilia dove Lega-FI e M5s si combattono con Musumeci e Cancelleri la guida della Regione, ultimo test elettorale prima delle Urne Politiche del 2018. «Alla strategia si sommano poi anche i dubbi interni e la presenza di alcuni comitati di attivisti grillini locali che su Facebook fanno campagna per l'astensione», raccontava ieri Huffington Post proprio sulla freddissima accoglienza di questo referendum in casa Casaleggio & Associati. Il rischio però è anche opposto, ovvero di lasciare “troppo” in mano alla Lega un voto che è nato dalle istanze sia pentastellate che federaliste: insomma, per Di Maio la linea di low profile spera di far ottenere il risultato sperato in Sicilia per il 5 novembre prossimo, ma il rischio è di perdere un’altra partita qui al Nord dove storicamente il Movimento 5 Stelle è tutt’altro che forte e stabile a livello locale.

SONDAGGI REFERENDUM, CON L'AUTONOMIA CI "GUADAGNANO" TUTTI?

Nei sondaggi prodotti sempre da Demos e sempre sul Referendum Autonomia in Lombardia a Veneto, è stato chiesto agli elettori chi davvero può guadagnarci dal voto sulla autonomia delle due regioni: secondo i dati raccolti, tra chi ritiene che vi saranno conseguenze molto positive il 54% crede che avverranno per i cittadini veneti e lombardi, il 35 per il resto d’Italia, il 55% per guadagni politici di Maroni e Zaia e per il 53% per la Lega. Per chi invece pensa che il referendum avrò impatto negativo su Lombardia e Veneto, questi sono i risultati del sondaggio: il 24% dei fattori negativi saranno per i cittadini, il 44% per il resto d’Italia, il 23% per i Governatori lombardi e veneti e il 26% per la Lega Nord. Se poi prendiamo gli ultimi sondaggi pubblicati da Lorien Consulting si scopre che il Sì all’autonomia è data attorno al 69% mentre il No viaggia sul 31% anche se il vero dato da osservare è quello sull’affluenza: al momento, la stima di massima affluenza viene attestata sul 42%, con l’astensione al 43% e gli indecisi che restano sul 15%. Secondo Maroni una buona vittoria sarebbe far meglio del 24% del 2001 ma è evidente che superare il 50%, nonostante siano referendum consultivi, potrebbe avere un risultato ed un’eco decisamente più roboante per poter trattare poi con il Governo centrale. Il 22 ottobre prossimo i cittadini sono chiamati al voto e i sondaggi vedono sempre in vantaggio il Sì all’autonomia anche sei i dubbi su cosa potrebbe accadere dopo sono ancora tutti evidenti.

