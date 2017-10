SONDAGGI ELETTORALI POLITICI/ Index, Legge elettorale: per gli italiani il Rosatellum Bis è pessimo

Sondaggi politici elettorali, ultime notizie di oggi 20 ottobre 2017: intenzioni di voto, referendum e aggiornamenti. Legge elettorale, per italiani il Rosatellum è pessimo

20 ottobre 2017 Niccolò Magnani

Sondaggi Politici, Camera e Rosatellum (LaPresse)

INDEX, ROSATELLUM BIS: PER GLI ITALIANI LA LEGGE ELETTORALE È PESSIMA

I problemi degli italiani sono sicuramente molto più gravi e ingenti di una legge elettorale, eppure nei sondaggi prodotti da Index Research una buon fetta di intervistati ha voluto lo stesso dare un giudizio sulla recente incardinatura del Rosatellum Bis alla Camera, con la discussione che passa ora al Senato per l’approvazione definitiva. Per il 45,2% degli italiani infatti l’ultima legge elettorale partorita dal Parlamento e sostenuta da Pd, Forza Italia e Lega Nord, oltre ai centristi, è una pessima legge e andrebbe cambiata; per il 38,4%, dunque un quasi testa a testa, il testo scritto da Ettore Rosato (Pd) è la miglior legge possibile, stante la cancellatura di tutte le precedenti per i noti “caotici disagi” in Parlamento (su Italicum, Rosatellum, Mattarellum e Tedeschellum). Il 16,4% non vuole rispondere e ritiene che con qualsiasi legge elettorale sia meglio al più presto andare al voto (più o meno la versione della Lega di Salvini).

DEMOS, REFERENDUM CATALOGNA: GLI ITALIANI STANNO CON LA SPAGNA

È interessante il sondaggio espresso da Demos & Demetra a riguardo dell’intricata situazione in Catalogna dopo il referendum sull’indipendenza e lo stallo post-voto con lo scontro durissimo tra Barcellona e Madrid. Secondo i sondaggi riportati, gli italiani prenderebbero ad oggi una scelta ben precisa e lontana dall’indipendenza. Solo il 25% sostiene l’autonomismo catalano mentre il 47% si professa del tutto d’accordo con lo stato centrale spagnolo: il 25% non prende posizione e si dice del tutto incerto sull’aspetto dell’indipendenza. In vista del prossimo referendum in Veneto e Lombardia - che ribadiamo essere del tutto diverso dal voto che si è svolto in Catalogna l’1 ottobre scorso - è interessante vedere come la maggioranza degli italiani su un caso spinoso prende comunque le parti dello stato centrale di Madrid e non sposa l’ideale indipendentista catalano. Ovvio che il discorso sull’Italia e le sue varie regioni è del tutto diverso, ma per una volta uno spirito unionista travolge anche l’elettorato italiano, un punto ripetiamo non scontato specie vedendo i grandi problemi del nostro Paese e dell’intera Unione Europea.

