Come si vota col tablet elettronico?/ Video: dove e quando votare (Referendum Autonomia Lombardia e Veneto)

Come si vota al referendum Autonomia Lombardia e Veneto: video, voto elettronico. Come funziona, dove e quando si vota domani 22 ottobre 2017. Quorum e quesiti referendari

21 ottobre 2017 Niccolò Magnani

Come si vota al Referendum Autonomia (Twitter)

Per capire come si vota al Referendum per l’Autonomia di Lombardia e Veneto occorre fugare subito un dubbio che ha alimentato la vigilia del voto del 22 ottobre 2017: è un referendum consultivo, dunque non vi sono quorum “restrittivi” quantomeno in Lombardia, mentre in Veneto il quorum è comunque previsto dal regolamento regionale. La proposta sottoposta a referendum sarà approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto in Veneto e se è stata raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi. Potranno partecipare al Referendum per l’Autonomia tutti i cittadini italiani residenti in Lombardia e in Veneto iscritti nelle liste elettorali. Si voterà domenica 22 ottobre 2017, con i seggi che resteranno aperti dalle 7.00 alle 23.00. L’elettore dovrà presentarsi al seggio di appartenenza, indicato nella tessera elettorale in possesso di ciascun elettore, con un documento di riconoscimento idoneo. Non sarà consentito il voto all’estero, previsto solo per per le elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica e per i referendum nazionali. Gli elettori sprovvisti della tessera elettorale possono rivolgersi agli uffici del comune di residenza per conoscere l’ubicazione del proprio seggio; tre le possibilità di voto: sì, no o scheda bianca. Le istruzioni complete per il voto elettronico sono spiegate tra l'altro in un video tutorial diffuso sul sito web e sui canali social ufficiali della Regione Lombardia.

COME SI VOTA COL TABLET IN LOMBARDIA

Le uniche due differenze tra il Referendum in Lombardia e in Veneto sono il quorum e il voto elettronico: come vedevamo in precedenza, in Lombardia, a differenza del Veneto, per il referendum non è previsto il raggiungimento del quorum: ciò che conta sarà dunque la vittoria del sì o del no, a prescindere dal numero di cittadini che si recheranno alle urne. Sul voto elettronico invece, quello del referendum autonomia in Lombardia resta un evento storico perché il primo della storia italiana dove si utilizzerà il metodo telematico per barrare la propria scelta. Mentre in Veneto andrà in scena la consueta modalità di voto con scheda elettorale cartacea, in Lombardia cambia tutto: al posto della tradizionale scheda elettorale gli elettori lombardi troveranno nella cabina una "voting machine", un dispositivo simile a un tablet ma un po' più grande che sullo schermo touch screen riporterà il testo integrale del quesito referendario. «All'interno delle cabine nei seggi elettorali saranno disponibili dei dispositivi elettronici, dotati di schermo touch screen, che consentiranno agli elettori di esprimere con immediatezza la propria preferenza tra le opzioni: Si, No o Scheda bianca. Il dispositivo garantisce la segretezza del voto e consente agli elettori di visualizzare la scelta selezionata, confermare o eventualmente ripetere l'operazione, per una sola volta», spiega il portale della Regione Lombardia sulla modalità di voto elettronico. Qui sotto riportiamo il video ufficiale della Regione dove si spiega anche a livello visivo come e in che modo avverrà il voto in tutti i seggi elettorali lombardi.

I QUESITI REFERENDARI NELLE DUE SCHEDE ELETTORALI

Sono diversi tra loro i testi integrali che si troveranno all'interno della scheda elettorale in mano ai cittadini lombardi e veneti domenica alle urne dalle 7 alle 23: la Regione Veneto ha stabilito una formula molto ristretta a cui dare il proprio Sì o il proprio No, con un segno di matita sulla classica scheda elettorale. «Vuoi che alla Regione del Veneto siano attribuite ulteriori forme e condizioni particolari di Autonomia?».

Per quanto riguarda invece la Regione Lombardia, il referendum consultivo per l'Autonomia vede una formula più ampia e sarà sottoposta ad un voto elettronico tramite un'apparecchiatura innovativa (una via di mezzo tra un tablet e un pc) che per la prima volta in Italia testerà la possibilità di una votazione telematica: ecco invece il testo integrale, «Volete voi che la Regione Lombardia, in considerazione della sua specialità, nel quadro dell’unità nazionale, intraprenda le iniziative istituzionali necessarie per richiedere allo Stato l’attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, con le relative risorse, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 116, terzo comma, della Costituzione e con riferimento a ogni materia legislativa per cui tale procedimento sia ammesso in base all’articolo richiamato?».

