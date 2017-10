SONDAGGI REFERENDUM AUTONOMIA/ Lombardia e Veneto: ‘Sì’ davanti, ma il vero nodo è l’affluenza

Sondaggi Referendum Autonomia Lombardia Veneto: intenzioni di voto, analisi politiche ed elettorali. Il Sì in vantaggio ma il vero nodo politico è l'affluenza al voto di domani 22 ottobre

21 ottobre 2017 Niccolò Magnani

Sondaggi Politici, Referendum Lombardia Veneto (Pixabay)

LORIEN, IL SÌ È IN VANTAGGIO MA IL NODO-POLITICO È L'AFFLUENZA

Alla vigilia del voto per il Referendum Autonomia in Lombardia e Veneto, gli ultimi sondaggi pubblicati da Lorien Consulting svelano che il Sì all’autonomia è dato attorno al 69% mentre il No viaggia sul 31% anche se il vero dato da osservare è quello sull’affluenza: al momento, la stima di massima affluenza viene attestata sul 42%, con l’astensione al 43% e gli indecisi che restano sul 15%. Secondo Maroni una buona vittoria sarebbe far meglio del 34% del 2001 ma è evidente che superare il 50%, nonostante siano referendum consultivi, potrebbe avere un risultato ed un’eco decisamente più roboante per poter trattare poi con il Governo centrale. I dati ancora pubblicato da Lorien mostrano nel dettaglio come solo il 46% degli intervistati siano convinti che il referendum abbia un valore positivo (5% molto positivo, 41% abbastanza) mentre una buona fetta, il 40%, è convinto che il voto non abbia senso/sia uno spreco. Domani, 22 ottobre 2017, i cittadini sono chiamati al voto e i sondaggi vedono dunque sempre in vantaggio il Sì all’autonomia anche sei i dubbi su cosa potrebbe accadere dopo sono ancora tutti evidenti tanto che in molti potrebbero esercitare l’astensione come una forma di contrarietà non tanto al contenuto stesso (la maggioranza dei lombardi-veneti è convinta infatti che Lombardia e Veneto debbano avere maggiori autonomie in quanto producono molto più di molte altre regioni italiane) ma sull’opportunità politica di un passaggio tramite referendum consultivo.

DEMOS, SONDAGGI REFERENDUM: GLI ITALIANI STANNO CON LA SPAGNA?

È interessante il sondaggio espresso da Demos & Demetra a riguardo dell’intricata situazione in Catalogna dopo il referendum sull’indipendenza e lo stallo post-voto con lo scontro durissimo tra Barcellona e Madrid. Secondo i sondaggi riportati, gli italiani prenderebbero ad oggi una scelta ben precisa e lontana dall’indipendenza. Solo il 25% sostiene l’autonomismo catalano mentre il 47% si professa del tutto d’accordo con lo stato centrale spagnolo: il 25% non prende posizione e si dice del tutto incerto sull’aspetto dell’indipendenza. In vista del prossimo referendum in Veneto e Lombardia - che ribadiamo essere del tutto diverso dal voto che si è svolto in Catalogna l’1 ottobre scorso - è interessante vedere come la maggioranza degli italiani su un caso spinoso prende comunque le parti dello stato centrale di Madrid e non sposa l’ideale indipendentista catalano. Ovvio che il discorso sull’Italia e le sue varie regioni è del tutto diverso, ma per una volta uno spirito unionista travolge anche l’elettorato italiano, un punto ripetiamo non scontato specie vedendo i grandi problemi del nostro Paese e dell’intera Unione Europea.

© Riproduzione Riservata.