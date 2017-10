RISULTATO REFERENDUM AUTONOMIA LOMBARDIA/ Diretta voto: affluenza, sondaggi, exit poll (ultime notizie)

Risultato Referendum Autonomia Lombardia, diretta voto e ultime notizie di oggi 22 ottobre. Exit poll, affluenza e come si vota con tablet elettronico. Aggiornamenti, perche Sì e perchè No

22 ottobre 2017 Niccolò Magnani

Referendum Autonomia Lombardia (LaPresse)

DIRETTA VOTO E QUESITO REFERENDUM IN LOMBARDIA: CHE RISULTATO?

Dalle ore 7 alle ore 23 aperte le urne in tutta la Lombardia per il referendum sull’Autonomia che sancirà il parere consultivo del popolo lombardo sulla richiesta di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia: esattamente com in Lombardia anche in Veneto oggi si celebra il voto approvato e richiesto dai Governatori (entrambi della Lega Nord) Roberto Maroni e Luca Zaia per poter attivare l’articolo 116 della Costituzione che prevede la discussione con lo stato centrale di una maggiore forma di autonomia. Non si tratta né di un referendum “alla Catalogna” e neanche di una richiesta di entrare in una nuova Regione a Statuto Speciale (per quello servirebbe una modifica costituzionale): dopo il risultato di questa sera, in base all’affluenza e al risultato di Sì o No in maggioranza, potrà portare le due Regioni a discutere con Roma un ampliamento di eventuali forme di autonomia ma sempre all’interno del rispetto costituzionale e senza nessuna forma di secessione. Ecco qui il testo integrale del quesito che i cittadini lombardi si troveranno davanti sulla scheda elettorale (elettronica, per la prima volta nella storia) in questa giornata di voto: «Volete voi che la Regione Lombardia, in considerazione della sua specialità, nel quadro dell’unità nazionale, intraprenda le iniziative istituzionali necessarie per richiedere allo Stato l’attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, con le relative risorse, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 116, terzo comma, della Costituzione e con riferimento a ogni materia legislativa per cui tale procedimento sia ammesso in base all’articolo richiamato?».

AFFLUENZA ED EXIT POLL REFERENDUM AUTONOMIA: NON C'E' IL QUORUM

Il dato dell’affluenza è necessario e molto importante in questo referendum sull’Autonomia non solo perché, trattandosi di una votazione a regime consultivo non prevede un quorum specifico per poter essere considerato valido, ma proprio per il valore politico che potrebbe racchiudere in sé una maggior presenza alle urne dei cittadini lombardi (ovviamente se vi sarà la maggioranza del Sì, come preventivatile dai sondaggi della vigilia). Se il risultato del Referendum Autonomia nelle due regioni del Nord Italia dovesse invece finire male per i proponenti, ovvero se dovesse vincere il No (oppure il voto avere una bassa affluenza popolare), succederebbe una questione molto semplice: la forza contrattuale di Lombardia e Veneto diminuirà, quantomeno nell’immediato e l’effetto di poter ottenere fin da subito una trattativa con il Governo centrale per modificare alcuni elementi in maggiore autonomia potrebbe calare. Lungo la giornata di oggi saranno dunque importanti i valori che attorno alle ore 12, 17 e 23 con quella finale verranno dati sull’affluenza dalla stessa Regione Lombardia: alle 23 poi, con la parallela chiusura dei seggi, saranno pubblicati i primi exit poll dove si potrà avere una prima impressione sul risultato generale sia per la Lombardia che per il Veneto. Garantita l’informazione attraverso le consuete dirette tv (Maratona Mentana su La7, Rai News24, Sky Tg24 e Tg Com24 le principali, oltre agli Speciali Porta a Porta) ma anche con la nostra copertura del quotidiano sui vari punti “caldi” di giornata dagli ultimi sondaggi all’affluenza in tempo reale fino al risultato parallelo nella vicina Regione Veneto.

PERCHÈ SÌ, PERCHÈ NO

«A me interessa che vinca il sì. E' chiaro che, essendo un referendum consultivo, più gente andrà a votare maggiore sarà il mio potere negoziale. Se vincerà il sì, inizieremo subito la trattativa con il governo»: Roberto Maroni è il principale proponente dl Sì al referendum sull’Autonomia e spera che un buon risultato si possa andare a negoziare la scelta popolare al Governo centrale per avere, magari già dal 2018 novità in ambito di residuo fiscale e maggiori autonomie sul costo della macchina pubblica. «Se tutte le regioni adottassero il metodo lombardo per la spesa pubblica, lo Stato risparmierebbe 23 miliardi. Si chiamano costi standard, questo è l'obiettivo che vogliamo perseguire», conclude il ragionamento il Governatore lombardo leghista. Per il Sì anche il Movimento 5 Stelle, Forza Italia e parte del centrosinistra: il Pd infatti ha lasciato libertà di voto, ma molti sindaci lombardi hanno indicato nel Sì il consiglio dato. Per il No apertamente sono schierati Mdp, Sinistra Italiana e Fratelli d’Italia che hanno spiegato come il voto in Lombardia e Veneto è uno spreco di soldi per un obiettivo che si poteva perseguire anche senza il passaggio dalla volontà popolare, attivando come prevede la Costituzione l’articolo 116 senza per forza il passaggio dal referendum. In una posizione di mezzo il sindaco di Milano Beppe Sala che spiega così il suo voto: «condivido il fatto che si potevano trovare altre formule e non fare il referendum, però voterò si. Il mio invito è ad andare a votare nella consapevolezza che il referendum si poteva anche evitare. Ormai il referendum c'è, quindi andiamo a votare e votiamo sì». In questo lungo articolo Raffaele Cattaneo (presidente del Consiglio Regionale della Lombardia) ci spiega i vantaggi in soldi e competenze del voto lombardo per l’Autonomia, mentre in quest’altra intervista Roberto Formigoni, ex presidente della Regione Lombardia, va controcorrente e spiega come questa richiesta di autonomia era già stata attivata durante gli anni Duemila ma fu bloccata dal governo Berlusconi che aveva come ministri sia Maroni che Zaia.

COME SI VOTA COL TABLET? IL VIDEO

Oggi 22 ottobre 2017, per la prima volta in Italia, gli elettori esprimeranno la loro scelta con il voto elettronico: con il Referendum per l’autonomia in Lombardia, è stato scelto di testare il metodo telematico per la prima volta nella storia Repubblicana italiana. Avverrà però solo in Lombardia visto che il Veneto non ha adottato la disposizione e ha preferito per la consueta modalità cartacea: all'interno delle cabine nei seggi elettorali saranno disponibili dei dispositivi elettronici, dotati di schermo touch screen, che consentiranno agli elettori di esprimere con immediatezza la propria preferenza tra le opzioni: Si, No o Scheda bianca», spiega la Regione Lombardia nel vademecum del “come si vota” al Referendum. Importante da chiarire, il voto elettronico consente agli elettori di visualizzare la scelta selezionata, confermare o eventualmente ripetere l'operazione, per una sola volta. Al voto possono partecipare tutti i cittadini italiani residenti in Lombardia iscritti nelle liste elettorali con le operazioni di voto che avverranno nei normali seggi elettorali dalle ore 7 di oggi domenica 22 ottobre 2017 e termineranno alle ore 23 dello stesso giorno.

Per votare occorre recarsi presso il seggio indicato sulla propria tessera elettorale, con un documento d’identità valido. Gli elettori sprovvisti della tessera elettorale possono rivolgersi agli uffici del comune di residenza per conoscere l’ubicazione del proprio seggio. Da ultimo, in questo tipo di referendum non è previsto un quorum, cioè un numero minimo di votanti affinché il referendum sia valido.

