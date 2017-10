RISULTATO REFERENDUM AUTONOMIA VENETO/ Diretta voto: quorum, affluenza, sondaggi, exit poll (ultime notizie)

Risultato Referendum Autonomia Veneto, diretta voto e ultime notizie di oggi 22 ottobre. Exit poll, affluenza e come si vota. Aggiornamenti, perché Sì e perché No

22 ottobre 2017 Silvana Palazzo

Referendum Autonomia Veneto (LaPresse)

DIRETTA VOTO E QUESITO REFERENDUM IN VENETO

Il momento della verità è arrivato in Veneto: seggi aperti dalle 7 alle 23 per il referendum sull'autonomia. Sono poco più di 4 milioni i veneti chiamati al voto: dovranno presentarsi nel seggio indicato sulla tessera elettorale con un valido documento di identità per esprimersi sul cosiddetto "regionalismo differenziato". I cittadini veneti dovranno decidere sulla possibilità che alla Regione a statuto ordinario vengano attribuite «ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia», come recita l'articolo 116 della Costituzione, in alcune materie indicate in quello successivo. Di conseguenza chi vota Sì è d'accordo sulla possibilità che il Veneto chieda di avviare il percorso istituzionale per ottenere maggiori competenze dal Governo. Chi vota No, invece, è contrario a questa iniziativa. A differenza di quanto avviene in Lombardia, in Veneto è previsto un quorum, cioè un numero minimo di votanti. Affinché il referendum sia valido, nella regione guidata da Luca Zaia dovrà votare la metà più uno dei 4.068.558 aventi diritto, cioè 2.034.280 elettori. II referendum non è vincolante. In caso di vittoria del Sì, il Veneto potrebbe chiedere al governo centrale di avviare una trattativa per ottenere maggiori competenze nelle venti materie concorrenti (come coordinamento della finanza pubblica e tributario, lavoro, energia, infrastrutture e protezione civile) e in tre esclusive dello Stato: giustizia di pace, istruzione e tutela dell'ambiente e dei beni culturali. All'intesa tra Stato e Regione dovrà poi fare seguito una proposta di legge che dovrà essere approvata a maggioranza assoluta da entrambe le Camere.

AFFLUENZA REFERENDUM: IL QUORUM E' UN MIRAGGIO?

I referendum di oggi in Lombardia e Veneto sono diversi anche per via del quorum. Nella Regione guidata da Luca Zaia bisognerà arrivare a questa soglia, visto che questa consultazione è stata autorizzata da una legge regionale votata da maggioranza semplice, mentre il Lombardia l'iniziativa è stata promossa con una mozione votata a maggioranza qualificata dal Consiglio regionale. I dati relativi all'affluenza saranno allora ancor più importanti per il Veneto. Ma proprio questa differenza potrebbe, secondo ambienti vicini al Carroccio, favorire il Veneto, visto che i sostenitori del Sì potrebbero sentirsi maggiormente stimolati ad andare al voto. I promotori poi fanno leva sull'identità veneta, che sarebbe ancor più radicata che in Lombardia, dove il voto leghista non è forte come nella provincia. La Lega veneta, dunque, è ottimista: considerando l'andamento degli ultimi referendum in Italia e il fatto che si tratta di una consultazione senza conseguenze immediate, c'è ottimismo. Proprio sull'affluenza il governatore si gioca tutto: in primis una investitura forte per affermare l'istanza autonomista. «Sarà un plebiscito», aveva detto qualche settimana fa il presidente, mostrandosi poi più cauto man mano che emergeva il fronte astensionista. Durante la giornata vi forniremo aggiornamenti sui dati relativi all'affluenza dalla stessa Regione Veneto, dalle 23 i primi risultati.

PERCHÈ SÌ, PERCHÈ NO

«È l'ora del riscatto dei veneti», tuona il governatore Luca Zaia in vista del referendum per l'autonomia. Il presidente della Regione si gioca tutto prima sull'affluenza e poi sull'esito della consultazione, da cui può arrivare un segnale forte, una spinta per affermare l'istanza autonomista. L'aspetto curioso che riguarda proprio il Veneto è il fatto che nel fronte del Sì - guidato dalla Lega e appoggiato da Forza Italia con il sostegno di molti sindaci del Pd - c'è la Chiesa locale. Il patriarca di Venezia, Francesco Moraglia, aveva evidenziato l'importanza dell'autonomia come ingrediente della democrazia. Ma anche i settimanali diocesani veneti si sono sistemati in prima linea per il Sì. Il mondo cattolico però è ricco di sfumature, e infatti Famiglia Cristiana ha adottato una linea più prudente, mantenendosi equidistante e contrapponendo un'intervista a Zaia e una a Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia che si è smarcata dagli alleati del centrodestra criticando il referendum di oggi. C'è anche chi è favorevole all'autonomia del Veneto, ma ritiene che questo referendum non abbia senso. Questo è il caso di Enzo De Biasi, presidente del "Comitato Riscossa Civica Veneta contro il Referendum Farlocco". La loro idea è che il Veneto voglia solo più risorse e che per ottenerle non serva un referendum. «Ciò che il Veneto potrà ottenere con il voto non è niente di più e niente di meno di ciò che avrebbe potuto ottenere trattando con il Governo. Per quale motivo, se posso avere una cosa gratis, devo pagarla? Si tratta di milioni di euro. Ad esempio l'Emilia Romagna per avere una maggiore autonomia - ha dichiarato a Repubblica - ha scelto la via del dialogo con il Governo, senza che ci fosse la necessità di indire un referendum».

COME SI VOTA

In Veneto il quesito elaborato per il referendum per l'autonomia è più stringato di quello lombardo. «Vuoi che alla Regione del Veneto siano attribuite ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia?». Un'altra differenza tra le due consultazioni riguarda il sistema di voto: in Lombardia è elettronico, mentre è tradizionale con scheda di carta e matita in Veneto. L'elettore dovrà presentarsi al seggio indicato nella propria tessera elettorale, munito di un documento di riconoscimento valido. Il seggio dove votare è quello indicato nella tessera elettorale in possesso di ciascun elettore. Chi si trova all'estero non potrà votare: il voto per i residenti all'estero è previsto solo per le elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica e per i referendum nazionali. Di conseguenza sarà possibile farlo solo presentandosi personalmente al seggio.

I veneti emigrati all'estero ma iscritti all'Aire di un Comune del Veneto possono votare in quanto iscritti nelle liste elettorali (Aire) di un Comune veneto, ma dovranno comunque rientrare necessariamente in Italia e recarsi personalmente al seggio. Per esprimere la propria preferenza l'elettore deve tracciare sulla scheda con la matita un segno sulla risposta da lui prescelta e, comunque, nel rettangolo che la contiene.

© Riproduzione Riservata.