Risultato Referendum Lombardia/ Affluenza al 39%, Maroni: "L'unione fa la forza" (Ultime notizie)

Risultato Referendum Lombardia, grande soddisfazione per il governatore Roberto Maroni: affluenza al 39 per cento, il sì ha ottenuto la stragrande maggioranza dei voti

Risultato Referendum Veneto, Roberto Maroni (LaPresse)

Risultato Referendum Lombardia, grande soddisfazione per la Giunta e per il governatore Roberto Maroni. A differenza del Veneto, non era presente il quorum del 50% più uno ma nonostante ciò il risultato dell’affluenza ha pienamente soddisfatto: 39% di affluenza degli aventi diritto al voto. “Mi ero posto potenzialmente la soglia del 34%, del 2001, che noi abbiamo ampiamente superato", il commento del governatore esponente della Lega Nord. E, ovviamente, il risultato ha visto la stragrande maggioranza di sì, che ha superato oltre il 95%. Un Referendum che ha avuto il successo sperato, ora non resta che far partire l'iter burocratico in vista dell'attesa trattativa con il governo centrale di Roma per discutere dell'autonomia e delle materie di competenza. Un Referendum che, come sottolineato dal Governatore, non ha visto protagonista alcun partito, ma i lombardi: anche perchè la campagna elettorale per il sì ha visto protagonisti anche gli esponenti del Movimento Cinque Stelle e del Partito Democratico.

REFERENDUM LOMBARDIA, MARONI: “L’UNIONE FA LA FORZA”

Intervenuto in conferenza stampa, il governatore della Regione Lombardia Roberto Maroni ha commentato le possibili evoluzioni del voto: “Mi piacerebbe che la Lombardia ottenesse lo stesso trattamento dell’Emilia Romagna: il residuo fiscale della Lombardia è il 17% del PIL, quello dell’Emilia Romagna è del 10%. Se la mia trattenuta rispetto al Pil passasse dal 17% al 10%, perché no? Questo 7% sarebbero 23 miliardi. Quando parlavo di metà di residuo fiscale, parlavo di un trattamento pari a quello dell’Emilia Romagna”. Continua Maroni con i prossimi step: “Da domani cominciamo le procedure che porteranno all’apertura del tavolo: martedì in Consiglio Regionale partirà la discussione della mozione. Nel frattempo, voglio sentire gli stakeholder della Regione Lombardia: entro un paio di settimane al massimo potremo inviare richiesta formale al governo, che entro 60 giorni deve convocarci. Accanto a me ci sarà una squadra di personalità che voglio con me: in questa squadra mi piacerebbero che ci fossero, tra gli altri, gli esponenti del comitato del sì del PD come Giorgio Gori. L’unione fa la forza”.

LA GIOIA DI MATTEO SALVINI PER IL RISULTATO DEL REFERENDUM

Grande soddisfazione per i risultati del Referendum di Lombardia e Veneto per Matteo Salvini, leader della Lega Nord. Il segretario federale del partito di cui i governatori Zaia e Maroni fanno parte ha commentato così i dati su Facebook: "Più di 5 MILIONI di persone oggi hanno votato per il cambiamento: noi tutti vogliamo meno sprechi, meno tasse, meno burocrazia, meno vincoli dello Stato e dell'Unione Europea, più efficienza, più lavoro e più sicurezza. È una VITTORIA non solo della Lega ma soprattutto del popolo, alla faccia di Renzi che da coniglio invitava a starsene a casa. Dalle parole ora si passerà ai fatti". E il bello deve ancora venire, come sottolinea Matteo Salvini: "E da domani lavorerò perché anche i cittadini delle altre regioni che già me lo hanno chiesto, dalla Puglia al Piemonte, dal Lazio alla Toscana, possano fare la stessa scelta di efficienza e di libertà. UNITI SI VINCE #andiamoagovernare". Autonomia per Lombardia, Veneto ma non solo: il progetto si estende a tutte le altre regioni.

