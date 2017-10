Risultato Referendum Veneto/ Affluenza al 58%, Salvini: "Dalle parole ai fatti" (Ultime notizie)

Risultato Referendum Veneto, superato il quorum (58% di affluenza) e netta vittoria del sì: le dichiarazioni del governatore Luca Zaia e le prime reazioni al voto

Risultato Referendum Veneto, Luca Zaia (LaPresse)

Risultato Referendum Veneto, missione compiuta per Luca Zaia. L’affluenza al voto referendaria è stata del 58 per cento, superiore al 50 per cento previsto dal quorum. La stragrande maggioranza del sì ha visto trionfare la proposta del governatore della Lega Nord, che ora si metterà subito al lavoro per le varie tappe burocratiche in attesa dell’attesa trattativa con il governo centrale di Roma per discutere dell’autonomia e delle varie materie previste dal referendum. La soddisfazione della giunta veneta è tanta, sia per il risultato che per l’affluenza alle urne del popolo veneto, che ha dimostrato la voglia di cambiamento e la voglia di maggiore autonomia da Roma. Un risultato che ha soddisfatto anche il leader della Lega Nord Matteo Salvini, che ha commentato così su Facebook: "È una VITTORIA non solo della Lega ma soprattutto del popolo, alla faccia di Renzi che da coniglio invitava a starsene a casa. Dalle parole ora si passerà ai fatti". Veneto e Lombardia hanno detto sì all'autonomia, ora i prossimi step.

RISULTATO REFERENDUM VENETO, LE PAROLE DI ZAIA

Intervenuto in conferenza stampa, il governatore della Regione Veneto Luca Zaia ha parlato dei prossimi step in vista della trattativa con il governo centrale di Roma: “Domani mattina deliberiamo il nostro progetto, lo portiamo alla valutazione della comunità veneta, responsabile dei 150 miliardi di PIL. Fatta l’analisi del nostro disegno di legge, torniamo in giunta e dopo di che andrà in Consiglio regionale per il passaggio definitivo e diventerà il contratto definitivo che presenteremo a Roma”. Un risultato importante, che ha dimostrato la volontà del popolo veneto e che non è passato inosservato, nè a Roma nè altrove come sottolinea Luca Zaia: “Neanche alle Regionali del 2015 c’erano così tanti giornalisti e persone presenti: è un cambiamento della storia. Nel 2015 la Corte Costituzionale ci ha dato ragione, non ha solo detto che il referendum consultivo è importante ma - conclude l'ex ministro dell'Agricoltura del governo Berlusconi - anche che nella trattativa con Roma bisognerà tenere conto del risultato”.

LA POLEMICA DI ALESSANDRA MORETTI

Un voto che non ha visto protagonista Alessandra Moretti, candidata alla Presidenza della Regione Veneto nel 2015 ed esponente del Partito Democratico: "Ho deciso di non andare a votare e la mia astensione la rivendico come un diritto sacrosanto per manifestare tutta la mia contrarietà rispetto ad un modo strumentale e scorretto di utilizzare il voto dei cittadini per scopi diversi da quelli espressi. Questo referendum è inutile ma costoso: vengono utilizzati i soldi dei veneti e dei lombardi per fare una bella campagna elettorale ai due governatori a 3 mesi dalle elezioni politiche". Continua Alessandra Moretti su Facebook: "Da domani non cambierà nulla perché Zaia e Maroni dovranno comunque avviare il negoziato con il Governo: potevano farlo da mesi come ha ben fatto Bonaccini, Presidente dell'Emilia Romagna, ottenendo proprio qualche giorno fa la firma all'intesa con Gentiloni. Ecco perché parlo di referendum truffa. Ecco perché oggi non andrò a votare: non intendo portare acqua al mulino di chi fa propaganda dalla mattina alla sera senza mai praticare concretamente quello di cui parla".

