Sondaggi Elettorali Politici/ Post Referendum, gli ultimi risultati preoccupano Renzi

Sondaggi politici elettorali, ultime notizie di oggi 23 ottobre 2017: intenzioni di voto e aggiornamenti. Per Ipr Marketing scontro Renzi-Visco non interessa agli italiani

23 ottobre 2017 Silvana Palazzo

Sondaggi Politici, Matteo Renzi (LaPresse)

Gli ultimi sondaggi politici elettorali preoccupano Matteo Renzi, perché lo scontro sul governatore della Banca d'Italia e il governo potrebbero incidere sul gradimento del Partito democratico. Secondo Ipr Marketing, la mossa del segretario dem non è stata percepita dagli italiani come un attacco al sistema in difesa dei consumatori. Gli effetti di questa querelle non hanno dunque portato vantaggi al Pd, visto che la percentuale di consenso è rimasta al 25,5%, mentre la fiducia di Matteo Renzi è stabile al 30%. L'eco della vicenda si è allargato tra gli addetti ai lavori, ma non tra gli elettori. Il 25% ha dichiarato di essere a conoscenza dello scontro tra Renzi e Visco, ma solo il 12% ha capito di cosa si trattasse. Per Antonio Noto di Ipr Marketing, visto che in Italia solo il 10% segue con frequenza le questioni politiche, «il messaggio renziano è stato percepito solo da quella quota di italiani che sono altamente informati e non dalla maggioranza della popolazione». La vicenda è stata ignorata dagli elettori, perché l'hanno percepita come un regolamento di conti tutto interno ai palazzi del potere. Solo il 7% della popolazione conosce i compiti di vigilanza di Bankitalia, mentre il 65% non sa di cosa si occupa. E il 27% è convinta che sia una "Banca di Stato".

DEMOPOLIS: SICILIA, PARTITA (A DUE) APERTISSIMA

La fiducia dei siciliani nell'istituzione regionale è crollata: questa è la fotografia che ha scattato il sondaggio dell'Istituto Demopolis, secondo cui è scesa dal 33% del 2006 al 12% di oggi. Questo dato è più basso di quasi 20 punti rispetto alla media nazionale e non può che pesare in maniera importante sull'affluenza alle urne. Se si andasse oggi a votare, il 52% degli aventi diritto, che sono 2 milioni e 400 mila siciliani, non voterebbe. I dati sull'astensione restano alti, ma è in parte recuperabile. Il consenso resta fluido, del resto solo il 61% ha un orientamento preciso. Il 16% esprime un'intenzione di voto, ma ammettendo che potrebbe cambiare idea. C'è poi il 23%, cioè quasi un quarto degli elettori siciliani, che è ancora indeciso sulla scelta da compere. In vantaggio per il momento è Nello Musumeci, il candidato del centrodestra, con il 36%. Un lieve vantaggio su Giancarlo Cancelleri del Movimento 5 Stelle, attestato al 35%.

