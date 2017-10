ROSATELLUM BIS/ Legge elettorale, voto in diretta video live: oggi la fiducia al Senato sugli articoli

Rosatellum bis, continua a fare discutere la legge elettorale: oggi la votazione sugli articoli, giovedì alle 12 invece la votazione finale. Continua il duello Pd-Mdp

Rosatellum Bis, primo voto fiducia alla Camera (LaPresse)

Rosatellum bis al centro delle polemiche. Va avanti in Senato la discussione sulla nuova legge elettorale, sostenuta da Partito Democratico, Forza Italia, Alternativa Popolare e Lega Nord, che trova l’opposizione di Movimento Cinque Stelle ed Mdp. Dopo la battaglia della Camera, che ha visto montare le polemiche per l’utilizzo della fiducia da parte del Partito Democratico, anche al Senato la legge elettorale va avanti a colpi di fiducia. E si è scatenata la bagarre sia a Palazzo Madama, con le barricate dei deputati del Movimento Cinque Stelle e Loredana De Petris del gruppo misto che si è seduta su un banco della presidenza, che fuori, con il corteo di protesta organizzata di Mdp, Sinistra Italiana e Possibile. Il picco di polemica si è raggiunto al momento dell’annuncia della fiducia, con i deputati di Sinistra Italiana che hanno intonato il coro “Vergogna, Vergogna”, come riporta Repubblica. I deputati del Movimento Cinque Stelle, invece, si sono bendati gli occhi in segno di protesta.

ROSATELLUM BIS, LE POLEMICHE E I PROSSIMI STEP

La presidente dei senatori di Mdp Cecilia Guerra ha definito “atto gravissimo” la decisione del governo di porre la questione di fiducia, mentre i senatori di Mdp hanno lanciato un segnale di rottura ben preciso: “Oggi Gentiloni è passato alla storia per aver battuto un triste primato: essere il primo presidente del Consiglio dall'Unità d'Italia a porre la fiducia sulla legge elettorale sia alla Camera sia al Senato” si legge in una nota, con i capigruppo Francesco Laforgia e Maria Cecilia Guerra saliti al Colle per comunicare al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella che il partito non fa più parte della maggioranza. Matteo Renzi, segretario del Partito Democratico, ha tenuto a sottolineare: "Mettere la fiducia è un atto assolutamente legittimo e questa legge elettorale permetterà ai cittadini di scegliere i parlamentari". E il caos proseguirà nelle prossime ore: alle 14.00 è prevista la votazioni sugli articoli, mentre la votazione finale è prevista per domani 26 ottobre 2017 entro le 12.00.

L’APPELLO DEI GIURISTI: IL VOTO IN DIRETTA DEL ROSATELLUM BIS

Contro il Rosatellum bis si è schierato anche un gruppo di sette accademici e costituzionalisti: Gaetano Azzariti (Università di Roma, La Sapienza), Stefano Merlini (Università di Firenze), Valerio Onida (Presidente emerito della Corte costituzionale), Gianfranco Pasquino (Professore emerito di scienza politica, Università di Bologna), Andrea Pertici (Università di Pisa), Roberto Romboli (Università di Pisa), Maurizio Viroli (Princeton University). Come riporta Il Fatto Quotidiano, i sette costituzionalisti hanno firmato una lettera indirizzata a Palazzo Madama, affinché migliori la legge elettorale. Il messaggio del gruppo di esperti è chiaro: "Attualmente il testo non consente adeguatamente né la rappresentanza né la semplificazione politica e la conseguente maggiore stabilità degli esecutivi".

L'indicazione è chiara: "Per questo chiediamo che i voti a disposizione dell’elettore siano due" e più specificamente "si propone che i due voti siano disgiunti e che l’elettore, che non può scegliere i candidati, sia almeno pienamente libero di scegliere autonomamente sia il candidato nel collegio uninominale, eletto con il maggioritario, sia il partito che preferisce".

