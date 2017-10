Sondaggi Elettorali Politici/ Ist. Cattaneo, Rosatellum: con le coalizioni M5s sprofonda e Renzi guadagna

Sondaggi politici elettorali, ultime notizie di oggi 25 ottobre 2017: intenzioni di voto, Rosatellum Bis e coalizioni, M5s sprofonda e Renzi guadagna. Oggi il voto in Senato

25 ottobre 2017 Niccolò Magnani

Sondaggi Politici, Senato (LaPresse)

IST. CATTANEO, COALIZIONI CON IL ROSATELLUM

Agli italiani non piace ma alle coalizioni sì, o almeno, al centrodestra e al centrosinistra la crescita in numero di seggi con la nuova legge elettorale è evidente anche dagli ultimi sondaggi prodotti dall’Istituto Cattaneo per Open Gate Italia. Stando ai dati evidenziati nell’analisi, con il Consultellum come legge elettorale ad oggi dopo le elezioni la Coalizione di Lega, Forza Italia, FdI e Ap prenderebbe 206 seggi, mentre quella con Renzi, Mdp, Pisapia e SI andrebbe a 218, con i grillini invece a 194. Se però ci fosse attiva la nuova legge elettorale alle urne, allora i risultati rinverdiscono per i due “vecchi” poli, mentre peggiorano per il Movimento 5 Stelle: 239 al Csx, 209 al Cdx e solo 170 a Grillo e Di Maio che anche per questo motivo conducono la battaglia contro il Rosatellum Bis tacciandola di “complotto anti-M5s”. Al momento la nuova legge si trova in Senato dove sarà discussa oggi e dove il risultato finale non è per nulla scontato dati i numeri risicati del Governo a Palazzo Madama. Per di più dopo che Mdp Articolo 1 ieri sera è salito da Mattarella con la delegazione ufficiale per ritirarsi dal Governo e uscire così dalla Maggioranza Parlamentare...

WINPOLL, INTENZIONI DI VOTO: PD SUPERA M5S

Nei sondaggi prodotti da Winpoll dopo il voto del referendum sull’Autonomia in Lombardia e Veneto, i primi risultati nazionali vedono un centrodestra che cresce anche se non in maniera esponenziale (ma per quello forse bisognerà attendere i prossimi sondaggi pubblicanti nei prossimi giorni), un Partito Democratico che controsupera il Movimento 5 Stelle e una Sinistra che non cresce ancora rimanendo ancorata nelle proprie divisioni interne. I dati del sondaggio sono chiari: il 27% vota ad oggi Renzi, mentre il 26,2% sceglie Di Maio e Grillo: dietro tutti gli altri, con la Lega di Salvini che ottiene il 13,5%, mentre Berlusconi insegue con un 12,6% che non dà seguito alla sua rinnovata presenza scenica e televisiva. Bene la Meloni che sale al 6,3%, mentre maluccio Sinistra Italiana, addirittura sono il 2% (1,9% nei consensi nazionali). Si chiude con Alternativa Popolare, al 2%, Campo Progressista allo 0,9% e Articolo 1 Mdp che sale al 4,2% guadagnando voti di Fratoianni. (agg. di Niccolò Magnani)

