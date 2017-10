CATALOGNA/ Ultime notizie, Governo catalano spaccato tra integralisti e moderati. Madrid è pronta al 155

Catalogna, riunione interminabile alla Generalitat. Puigdemont diviso tra chi vuole l'indipendenza in modo unilaterale e chi desidera pervenire alle elezioni.

26 ottobre 2017 Francesco Agostini

Catalogna divisa tra integralisti e moderati (LaPresse)

Caos Catalogna. Nella notte è andato in scena una riunione fiume in seno ai vari partiti che richiedono a gran voce l'indipendenza dalla Spagna. All'interno della Generalitat si sono susseguiti dibattiti politici e scambi di vedute anche piuttosto veementi tra l'una e l'altra parte, cioè tra chi è più moderato e chi invece è di matrice più integralista. Nello specifico, abbiamo da una parte Cup ed Esquerra Repubblicana che chiedono senza tanti se e tanti ma una completa indipendenza dalla Spagna, il tutto ovviamente in modo unilaterale. Dall'altra, invece, ci sono partiti più moderati come, ad esempio, PDeCat, che desiderano pervenire all'indipendenza senza strappi e cioè tramite elezioni. Un bel divario quello esistente tra queste due aree, su cui Carles Puigdemont dovrà riuscire a destreggiarsi e/o a prendere una decisione definitiva. Lo stesso Puigdemont, nelle scorse ore, ha deciso di non andare a riferire al Senato, dove era stato caldamente invitato a presentarsi per difendersi dalle accuse di ribellione e sedizione. Un altro strappo, quindi, anche se non ancora definitivo.

CARLES PUIGDEMONT: 'ANDIAMO AVANTI'

Le consultaioni notturne in seno al gabinetto di Carles Puigdemont e ai vari partiti stanno creando qualche difficoltà alla Catalogna, anche se sembra comunque chiaro che l'indipendenza dalla Spagna si farà, in un modo o nell'altro. E' stato lo stesso Puigdemont che su Twitter è sembrato più sicuro che mai nel continuare il suo progetto. Sul social network dei vip per eccellenza, il presidente ha scritto:'Non perderemo tempo con quelli che hanno deciso di distruggere l’indipendenza catalana. Andiamo avanti.' Una seria minaccia, la sua, che ha una data e un'ora ben precisa: quella di domani, 27 ottobre 2017, alle ore 12. Dal canto suo, la Spagna e il presidente Rajoy non stanno affatto a guardare, anzi. Il diniego di Carles Puigdemont di recarsi in Senato per difendersi dalle accuse di sedizione e di istigazione alla ribellione non sono state affatto prese bene. Sul sito internet Corriere.it si legge: 'Per lui l'indipendenza è sì oppure sì. Non ha alcuna intenzione di dialogare con Madrid.' E' chiaro, dunque, che in una situazione del genere si arriverà allo scontro: il che significa l'applicazione del 155.

INDIPENDENZA PER UN GIORNO?

Se da una parte appare chiaro che la Catalogna si renderà indipendente, in modo unilaterale o tramite elezioni, è anche vero che questa rivoluzione politica potrebbe essere momentanea ed effimera. Come tutti sanno, Rajoy e Madrid sono sul piede di guerra, pronti ad applicare l'articolo 155 della Costituzione spagnola che esautorerebbe in modo completo la Catalogna, senza se e senza ma. E' estremamente probabile che venerdì 27 ottobre dopo le 12 la Catalogna proclami la propria indipendenza dalla Spagna ma che, il giorno seguente, il governo spagnolo attui l'articolo 155 forzando Puigdemont a un ritorno all'ovile. Che questo sia lo scenario appare certo. Il Presidente Rajoy, infatti, starebbe già cercando un 'tecnico', possibilmente di origine catalana (che smacco), per poter guidare la commissione che applicherà l'articolo 155 riannettendo la Catalogna. Il profilo ricercato sarebbe qualcuno di moderato, capace di svolgere il tutto senza strappi, con forza ma anche con moderazione. L'intera vicenda della Catalogna, quindi, potrebbe scoppiare come una lieve bolla di sapone.

