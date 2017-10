GIUSTIZIA/ Albamonte (Anm) chiede investimenti nella sicurezza

Il Presidente dell’Associazione nazionale magistrati, Eugenio Albamonte, è stato protagonista di un’intervista video realizzata da Adnkronos. Diversi i temi affrontati

27 ottobre 2017 Bruno Zampetti

Lapresse

LA RICHIESTA DI MAGGIOR SICUREZZA

Il Presidente dell’Associazione nazionale magistrati, Eugenio Albamonte, è stato protagonista di un’intervista video realizzata da Adnkronos, che è possibile guardare cliccando qui. Un’intervista in cui ha trattato svariati temi, evidenziando in particolare che dopo diversi anni, finalmente in Italia si è tornati a investire risorse nella giustizia. Chiaramente resta molto da fare ancora e Albamonte ha ricordato in questo senso come uno dei temi più importanti sia quello della sicurezza delle aule giudiziarie, vista che il mese scorso c’è stato l’accoltellamento di due giudici a Perugia. “In determinati uffici giudiziari non ci sono adeguati presidi di vigilanza, non ci sono metal detector. Questo dipende un po' dal taglio che negli anni passati è stato fatto alle risorse, in modo forse poco avveduto, e la giustizia è stata lasciata in queste condizioni”.

LA SFIDA DELLA CYBERSECURITY

Rispetto alla riforma della giustizia, uno dei temi attuali è quello delle intercettazioni, il Presidente dell’Anm ritiene importanta la previsione di riportare in maniera testuale il contenuto delle conversazioni e non per riassunto. “È strategica la testualità delle dichiarazioni, anche per la tutela del diritto di difesa. E' importante che le dichiarazioni siano riferite nella loro testualità”, ha detto Albamonte. Il quale ha voluto anche parlare della cyberscurity, un tema importantissimo per la sicurezza, visto che “il terrorismo di matrice islamica ha dimostrato di saper usare il web per condotte collaterali rispetto al compimento di attentati, come la divulgazione e la creazione di un ambiente vicinanza diffusa in cui poi emergono i comportamenti dei cosiddetti lupi solitari, persone che si radicalizzano e tramite questo canale hanno una capacità di collegamento reciproco. La collaborazione internazionale per il contrasto alla criminalità informatica è strategica”.

