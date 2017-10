Sondaggi Elettorali Politici/ Demos, Regionali Sicilia: cala Micari, Musumeci ancora davanti al M5s

27 ottobre 2017

DEMOS, ELEZIONI SICILIA: MUSUMECI DAVANTI, CALA IL PD

Secondo le ultime intenzioni di voto sulle Elezioni Regionali in Sicilia del prossimo 5 novembre 2017, i sondaggi prodotti da Demos mostrano un rinnovato vantaggio del candidato di centrodestra, Nello Musumeci: il 35,5% dei consensi andrebbero ad oggi ad eleggere Governatore il candidato di Salvini e Berlusconi, mentre i grillini rimangono indietro con il 33,3% del loro Giancarlo Cancelleri. Male il Pd, che dopo le ultime buone risultanze nei precedenti sondaggi, cala con Micari fino al 15,7%, davanti solo a Claudio Fava della Sinistra anti-Pd che col 13,8% incalza il candidato scelto da Renzi e Alfano. All’1,8% troviamo Roberto La Rosa, mentre il risultato ad oggi dell’astensione in Sicilia è ancora molto alto, anche se minore rispetto alla media nazionale degli astenuti: è calcolata sul 28%, in cui sono inseriti anche gli incerti e i reticenti nella risposta al sondaggio.

EUMETRA, LARGHE INTESE: GLI ITALIANI BOCCIANO GOVERNO RENZI-BERLUSCONI

Gli ultimi sondaggi politici di Eumetra Monterosa affrontano un tema interessante in vista delle future neanche tanto lontane elezioni politiche nel 2018: date le attuali forze elettorali e dato la prossima legge Rosatellum Bis che dovrebbe essere approvata in quesi giorni in Senato, la possibilità che un solo partito possa arrivare al Governo è praticamente impossibile. Dunque, Larghe Intese o maxi coalizioni: ma gli italiani cosa ne pensano? Nel sondaggio espresso da Eumetra si legge che addirittura il 405 boccia ad oggi un accordo post elettorale Berlusconi-Renzi-Alfano, il più “probabile” delle coalizioni per poter generare un governo di maggioranza. Il 23% reputa il nuovo Patto del Nazareno “poco attraente ma inevitabile”, mentre solo un 15% si auspica una soluzione del genere per superare l’impasse della maggioranza che manca in Parlamento. Le altri combinazioni di Larghe Intese hanno ancora meno possibilità di questa, con Lega, Movimento 5 Stelle e Mdp difficilmente collocabili con le maggiori forze elettorali del Paese.

