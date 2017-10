SONDAGGI ELETTORALI POLITICI/ Ipsos, crisi banche: Renzi ‘populista’ rimedia alle colpe della politica?

Sondaggi politici elettorali, ultime notizie di oggi 29 ottobre 2017: intenzioni di voto, crisi banche e colpe della politica. Renzi populista anti-Visco basta per rimediare?

29 ottobre 2017 Niccolò Magnani

Sondaggi Politici, Visco-Padoan e la crisi delle banche (LaPresse)

IPSOS, CRISI BANCHE: LE COLPE DELLO STATO

La mozione di sfiducia presentata nei confronti del governatore di Bankitalia, Ignazio Visco, è una ferita che difficilmente si rimarginerà senza strascichi politici. Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha respinto al mittente l'attacco indirizzato al numero uno di via Nazionale da Matteo Renzi, ma la mossa del segretario Pd è giustificata dai sondaggi? Stando all'ultima indagine realizzata dall'istituto Ipsos si direbbe di sì: il 31% degli intervistati nell'ultimo rilevamento commissionato dalla trasmissione diMartedì attribuisce infatti le colpe delle crisi bancarie avvenute in questi ultimi anni "alle istituzioni che dovevano vigilare", e dunque a Bankitalia. Il 29% vede colpevoli soltanto i banchieri scorretti, mentre il 28% attribuisce le responsabilità alle forze politiche. Soltanto il 12% non sa o non indica. In ogni caso, quel che emerge è uno scenario in cui l'acredine del popolo nei confronti delle istituzioni si fa sentire. Renzi lo sa: intercettare gli umori dell'italiani basterà a rimetterlo al centro della scena e, soprattutto, in vetta nei consensi? (agg. di Dario D'Angelo)

PIEPOLI, ROSATELLUM BIS: IL 60% BOCCIA LA LEGGE DEL PD

Concluse le votazioni per il Rosatellum Bis con l’approvazione della legge non cambiano gli scenari visti nei sondaggi: agli italiani fuori dal Parlamento quella legge elettorale non piace proprio. Complice una lettura e un attacco mediatico piuttosto ingente al voto di fiducia posto da Renzi e dal Pd anche al Senato, gli intervistati nei sondaggi Piepoli non vedono affatto di buon occhio la nuova legge elettorale con cui dovremmo andare alle urne nella prossima Primavera 2018. Solo il 3% la gradisce molto, il 24% se la fa andare bene, mentre il 31% si dice molto poco soddisfatto del Rosatellum Bis prodotto e votato da Pd, Forza Italia, Lega e AP; infine, il 28% è del tutto contrario a questa legge elettorale che di fatto necessita delle coalizioni e propone nominati dai partiti nei collegi elettorali. Il distacco tra elettori e partiti, specie quelli protagonisti del patto a 4, tornerà a farsi notare alle prossime urne oppure rimarrà un caso “isolato” che Renzi, Salvini e Berlusconi non pagheranno particolarmente al primo voto con il Rosatellum Bis?

