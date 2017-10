Elezioni Sicilia/ Risultati Regionali, i sondaggi: i 5 candidati: Musumeci in pole (ultime notizie)

Elezioni Sicilia, Regionali in programma il prossimo 5 novembre 2017: le ultimissime notizie sul voto, cinque i candidati per sostituire Crocetta. Sfida M5S-Centrodestra

Elezioni Sicilia, Regionali (LaPresse)

Elezioni Sicilia, Regionali in programma domenica 5 novembre 2017. Una sfida importante a livello regionale per i tre poli, ma anche in chiave nazionale. I siciliani sono chiamati alle urne per scegliere il nuovo governatore e rinnovare l’assemblea regionale. Sono cinque i candidati alla Regione: Giovanni Cancelleri, Giuseppe Fava, Roberto La Rosa, Fabrizio Micari e Nello Musumeci. Rosario Crocetta, governatore uscente, non parteciperà alle elezioni per aver presentato la lista in ritardo. Un test importante, come dicevamo, a livello nazionale per Centrosinistra, Centrodestra e Movimento Cinque Stelle: in Primavera ci saranno le elezioni politiche e la Sicilia rappresenta uno step importante. Saranno quattro milioni e seicento mila i siciliani chiamati alle urne, con i seggi aperti dalle 8.00 alle 22.00: verrà fornita agli elettori una scheda gialla, suddivisa in rettangoli, di cui ognuno corrispondente ad una lista provinciale. Affianco è indicato il nome del candidato alla carica elettorale. A differenza delle elezioni politiche, c’è la possibilità del voto disgiunto: si può votare per una lista provinciale ed una regionale non collegate tra di loro.

GLI ULTIMI SONDAGGI SUI RISULTATI DELLE REGIONALI

Elezioni Sicilia, banco di prova importante per Centrosinistra, Centrodestra e Movimento Cinque Stelle. E i primi sondaggi sono decisamente rilevanti, sorridono al Centrodestra. Il grande favorito è Nello Musumeci, sostenuto da Forza Italia, Noi con Salvini, Fratelli d'Italia, Sgarbi, Scelta Civica, Mpa, Partito Liberale, Cantiere Popolare, Nuovo Cdu e altre liste civiche: secondo il sondaggio di Demos, pubblicato da Repubblica, Musumeci è dato attorno al 35,5 per cento. Più staccato il rivale del Movimento 5 Stelle, Giancarlo Cancelleri: 33, 2 per cento. Crolla, invece, il Partito Democratico, che ha chiesto a Crocetta di non ricandidarsi e la cui eredità sembra creare problemi: Fabrizio Micari, sostenuto anche da Alternativa Popolare di Alfano, si attesta attorno al 15,7 per cento. Buon riscontro, invece, per il candidato di Mdp: Claudio Fava raggiunge il 13,8 per cento, molto di più del consenso popolare avallato dai sondaggi. La Rosa, indipendentista, fanalino di coda con l’1,8 per cento.

POLEMICHE MICARI-MICCICHE’

Campagna elettorale ricca di tensione per le Elezioni in Sicilia. Il Movimento Cinque Stelle attacca tutti i competitors, promuovendo l'onestà e il fare di Cancelleri. Sfida ricca di botta e risposta anche tra Micari, candidato di Partito Democratico e Alleanza Popolare, e Miccichè, comissario siciliano di Forza Italia. Micari ha definito Musumeci un "dottor Faust che ha venduto l'anima al diavolo pur di candidarsi un'altra volta", attaccando il rivale candidato del Centrodestra. Pronta la risposta di Miccichè: "Non ha un problema di candidature impresentabili", riporta Repubblica. "Musumeci è in enorme difficoltà. Ieri è apparso evidente sulla Rai, da Lucia Annunziata. Si è accollato gli impresentabili pur di provare a farcela. Ieri si è dissociato totalmente dalle sue liste, le ha scaricate. È in grande difficoltà. Ha persino detto di avere saputo degli impresentabili dai giornali... sì, evidentemente dalle pagine di cronaca nera", l'attacco diretto del candidato del Centrosinistra. E la nuova pronta risposta del rappresentante di Forza Italia: "Anche tra gli alleati c’è chi si fregia di liste più cristalline. Ma più che di cristallo, parlerei di vetro di bassa qualità. A differenza di altre forze politiche, infatti, abbiamo lavorato selezionando e filtrando tantissime candidature affinché si presentassero liste competitive in tutte le nove province pur mantenendo un alto livello di qualità attraverso nomi che sono garanzia di capacità ed esperienza amministrativa".

