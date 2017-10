Sondaggi Elettorali Politici/ Eumetra, Larghe Intese: bocciato un nuovo ‘Nazareno’ Renzi-Berlusconi

Sondaggi politici elettorali, ultime notizie di oggi 31 ottobre 2017: intenzioni di voto, Larghe Intese e nuovo patto Nazareno con Renzi-Berlusconi assieme? Gli italiani lo bocciano

31 ottobre 2017 Niccolò Magnani

Sondaggi politici, Silvio Berlusconi e Matteo Renzi (LaPresse)

EUMETRA, LARGHE INTESE: GLI ITALIANI BOCCIANO GOVERNO RENZI-BERLUSCONI

Gli ultimi sondaggi politici di Eumetra Monterosa affrontano un tema interessante in vista delle future neanche tanto lontane elezioni politiche nel 2018: date le attuali forze elettorali e dato la prossima legge Rosatellum Bis che dovrebbe essere approvata in quesi giorni in Senato, la possibilità che un solo partito possa arrivare al Governo è praticamente impossibile. Dunque, Larghe Intese o maxi coalizioni: ma gli italiani cosa ne pensano? Nel sondaggio espresso da Eumetra si legge che addirittura il 405 boccia ad oggi un accordo post elettorale Berlusconi-Renzi-Alfano, il più “probabile” delle coalizioni per poter generare un governo di maggioranza. Il 23% reputa il nuovo Patto del Nazareno “poco attraente ma inevitabile”, mentre solo un 15% si auspica una soluzione del genere per superare l’impasse della maggioranza che manca in Parlamento. Le altri combinazioni di Larghe Intese hanno ancora meno possibilità di questa, con Lega, Movimento 5 Stelle e Mdp difficilmente collocabili con le maggiori forze elettorali del Paese.

TECNÈ, BERLUSCONI SUPERA SALVINI

Gli ultimi sondaggi politici prodotti verso le prossime Urne politiche del 2018 vedono nell’analisi di Tecnè un brusco calo rispetto ad un mese fa del Pd di Renzi coinvolto nelle grosse polemiche sulla legge elettorale approvata a colpi di fiducia e sulla gestione del caso-Banche; scende sotto il 26%, raggiunto quasi dal Movimento 5 Stelle che rimane stabile senza esaltare e senza arrivare a quella maggioranza che servirebbe per arrivare davanti ai rivali (e alle coalizioni) alle prossime elezioni in Primavera. Per tutti gli altri va segnalato il sorpasso di Forza Italia su Lega Nord, con il 16% di Berlusconi e il 15,8% del leader leghista, mentre regge il 4,9% dei Fratelli d’Italia con la Meloni che si ritaglia sempre di più il ruolo di terza “gamba” nella coalizione del centrodestra. Sul fronte sinistro, Mdp va al 3,8%, in calo, e Sinistra italiana si ferma al 1,5%, appena davanti ad Alternativa Popolare di Alfano sempre al 2% su scala nazionale.

