ONOREVOLE MARIO CARUSO/ Video, nuova Parentopoli: assunto il figlio del Sottosegretario Rossi (Le Iene)

Le Iene, Onorevole Mario Caruso

Un nuovo caso di Parentopoli in Parlamento, questa volta smascherato dal video servizio de Le Iene Show andato in onda ieri sera e avente nel mirino l’onorevole Mario Caruso e il Sottosegretario Domenico Rossi: secondo l’indagine condotta dall’inviato Filippo Roma, il deputato di Democrazia Solidale Centro Democratico Mario Caruso avrebbe assunto il figlio del Sottosegretario alla Difesa con il quale lo stesso parlamentare condivide l’ufficio. Nasce tutto dalla denuncia di una giovane parlamentare che sostiene di aver lavorato gratis, senza contratto e senza alcuna promessa di retribuzione da un anno e mezzo presso l’ufficio di Mario Caruso: la ragazza ha raccontato alle Iene di aver cominciato con uno stage di tre mesi e di essere andata avanti da allora senza retribuzione, subendo anche qualche avance sessuale. «Se fossi andata a letto con lui, mi ha fatto capire Caruso, mi avrebbe aiutato», l’accusa grave riporta dalla ex collaboratrice al politico eletto con Mario Monti nel 2013. La ragazza ha registrato un suo colloquio con il deputato, andato in onda, in cui si osserva: «Non è che se ti avessi detto di sì mi avresti dato il lavoro?». «No, quelle sono cose separate e distinte» la replica di Caruso. In più, la donna denuncia il fatto che al posto suo era stato assunto il figlio del Sottosegretario Rossi, pagato con contratto regolare, senza però praticamente mai lavorare. «L’ho assunto dopo un’attentata valutazione delle sue capacità», l’altra replica di Caruso nel servizio delle Iene. CLICCA QUI PER VEDERE IL VIDEO DE LE IENE

IL SOTTOSEGRETARIO ROSSI SI DIMETTE MA….

Sul caso della nuova mini-Parentopoli in Parlamento, le conseguenze politiche non si sono fatte attendere: immediate le dimissioni e le deleghe rimandate di Domenico Rossi, il cui figlio starebbe stato assunto da Caruso ma pagato comunque dal padre senza presentarsi in ufficio (accusa dalla quale tutto dovrà essere confermato e dimostrato, ndr). «Sono accuse infondate e lesive della mia persona quelle che mi sono state rivolte nel servizio della trasmissione televisiva “Le Iene”. Insinuazioni che infangano, ancora una volta, la mia reputazione», ha spiegato al Corriere della Sera il generale di corpo d’armata dell’Esercito Italiano e già Sottocapo di Stato Maggiore dell’Esercito, che ha comunque deciso di rimettere le deleghe. Il motivo? «Al fine di non coinvolgere l’amministrazione che rappresento e per svolgere ogni azione in piena libertà e con maggiore serenità». Opposizioni in subbuglio, con i grillini che chiedono la “testa” anche di Caruso e con la presidente della Camera, Laura Boldrini, che ha commentato ««La violazione dei diritti di un lavoratore o di una lavoratrice è grave sempre, ma lo è ancor più se a rendersene responsabile è chi siede in Parlamento - spiega la presidente Boldrini - I comportamenti dei due deputati, qualora risultasse confermata la ricostruzione proposta dalla trasmissione televisiva, getterebbero pesante discredito su tanti altri loro colleghi che invece agiscono in maniera corretta e su un’istituzione che è impegnata in una azione di cambiamento, sobrietà, trasparenza».

