Referendum Catalogna/ Dichiarazione indipendenza dalla Spagna a giorni: re Felipe, "slealtà inaccettabile"

Duro attacco del re Felipe di Spagna contro le autorità catalane, che «hanno violato i principi democratici dello stato di diritto» con una «condotta irresponsabile». Nel suo discorso alla nazione sul referendum per l'indipendenza della Catalogna, il sovrano spagnolo ha spiegato che c'è stato «un inaccettabile intento di appropriazione delle istituzioni storiche della Catalogna», che vogliono spezzare l'unità della Spagna, mettendo «al margine del diritto e della democrazia». Intanto centinaia di migliaia di persone sono scese in piazza ieri in Catalogna per protestare contro le violenze della polizia spagnola contro i seggi del referendum. Il primo ministro Rajoy invece è stato impegnato nella preparazione delle prossime mosse: ha visto i leader dei due grandi partiti "unionisti" che lo hanno sostenuto sulla linea dura, ottenendo però indicazioni contrastanti. Il socialista Pedro Sanchez ha chiesto di aprire subito il dialogo, mentre Albert Rivera di Ciudadanos un pugno di ferro per impedire la dichiarazione di indipendenza, la sospensione dell'autonomia catalana e la destituzione di Carles Puigdemont.

"A GIORNI LA DICHIARAZIONE DI INDIPENDENZA"

Il presidente catalano Carles Puigdemont ha convocato una riunione straordinaria del governo per decidere la strategia del post-referendum. In teoria il prossimo paso dovrebbe essere la proclamazione dell'indipendenza, una mossa che sarebbe una dichiarazione di guerra a Madrid. E la risposta sarebbe ancora più dura, come la sospensione dell'autonoma e del governo catalani o l'arresto di Carles Puigdemont. Il passaggio in Parlamento per la dichiarazione dell'indipendenza dalla Spagna non è una questione di ore, ma di giorni: arriverà entro una settimana. Il presidente catalano ha ribadito di non volere una frattura traumatica, ma una separazione concordata. Se si arriverà comunque alla dichiarazione di indipendenza, non è da escludere che sia condizionata, per esempio alla vittoria del fronte del "sì" a elezioni anticipate, o con un entrata in vigore ritardata, di sei o nove mesi. Il tempo può essere negoziato.

GLI SCENARI DOPO IL VOTO

Dopo il referendum per l'indipendenza della Catalogna dalla Spagna, la situazione sembra essere arrivata ad un punto di rottura definitivo. Nelle ultime ore in realtà si sono aperti nuovi spiragli di dialogo: il capo della Generalitat, Carles Puigdemont, si è detto incline a una soluzione negoziata con Madrid, mentre il premier Mariano Rajoy resta disponibile a trattare nel rispetto della legge, un'espressione che esclude il riconoscimento del voto di domenica o la convocazione di un nuovo referendum. In tempi brevi potrebbe essere presentata la proposta per la dichiarazione di indipendenza al Parlamento catalano. Intanto l'Unione europea ha già disatteso le speranze di mediazione europea, visto che si sta tenendo fuori dalle trattative, perché considera la questione una «contesa interna alla Spagna». Bruxelles ha condannato le violenze degli agenti di polizia spagnoli, ma di fatto si è schierata a favore di Madrid.

