SONDAGGI POLITICI ELETTORALI/ Index, fiducia Governo: premier e Minniti al top, bocciati Fedeli e Poletti

INDEX, FIDUCIA GOVERNO: GENTILONI E MINNITI AL TOP

I sondaggi politici prodotti da Index Research mostrano il grado di fiducia del Governo Gentiloni lungo tutti i suoi effettivi: un’analisi interessante che vede a livello completo il giudizio dell’elettorato italiano rispetti ai vari ministri (e allo stesso premier) della Repubblica. E allora si scopre che Gentiloni e Minniti restano i “top” in fiducia anche per il mese di settembre appena finito, mentre in toto da bocciare, rimanendo in tema, il ministro del Miur Valeria Fedeli e il responsabile del Lavoro, Giuliano Poletti. Sul fronte numerico, ecco la “classifica” stilata da Index Research dopo le analisi sul campione di intervistati: Gentiloni guida tutti al 34%, seguito dall’inquilino al Viminale al 33% e dal Ministro della Cultura, Dario Franceschini (32%). Seguono il ministro Orlando al 29%, il responsabile delle Infrastrutture Delrio al 28% e il ministro del Mef PierCarlo Padoan al 26%. Per Martina e Lorenzin il giudizio rimane al 25% e 23%, mentre per il ministro della Difesa e dello Sviluppo Economico (Pinotti e Calenda) i giudizi degli elettori vedono un 20% e un 18% in termini di consenso. Nelle basse posizioni invece troviamo Anna Finocchiaro al 18%, Marianna Madia al 15% sempre più in calo, e Gianluca Galletti al 14%. In fondo alla classifica invece Fedeli, Poletti e Alfano al 12% e per ultimo l’ultrarenziano e indagato per il caso Consip, Luca Lotti, al 10% della fiducia. EMG,

SONDAGGI POLITICI: RENZI PASSA DI MAIO

Le ultime intenzioni di voto prodotte e inserite nei sondaggi stilati da Emg Acqua per Tg La7, scopriamo che il Pd di Renzi sorpassa di nuovo e in maniera stabile il Movimento 5 Stelle che paga ancora la scelta di DI Maio come nuovo leader. Il giovane delfino di Grillo non convince all’elettorato generalista, e fa affossare il M5s con qualche punto perso per strada. Pd al 28,1%, M5s al 27%, con gli altri ancora tutti dietro e con importanti “novità” rispetto al centrodestra: Berlusconi infatti accorcia su Salvini, dato in stallo dopo la crescita dei mesi precedenti. Forza Italia infatti si avvicina con il 13,5%, mentre la Lega resta ferma al 13,9%, mentre per Giorgia Meloni il suo FdI resta ad un buon 5,1%. Per gli altri invece, Mdp al 2,3%, Sinistra Italiana al 2% e Alternativa Popolare al 2,3% si chiude un’altra intenzione di voto con dati in ribasso per la sinistra extra Pd.

