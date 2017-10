INDIPENDENZA CATALOGNA/ Referendum e dichiarazione: Barcellona vs Spagna, replica a stop Parlamento

Catalogna, referendum e dichiarazione d'indipendenza (LaPresse)

La Catalogna attende i prossimi giorni con l’ansia e il timore dentro al cuore della stragrande maggioranza di cittadini che tutto questo caos dopo il referendum non l’avrebbero mai scelto né voluto: la giornata di ieri è stata importante e ha allargato ancora di più la voragine tra Barcellona e Madrid. La dichiarazione d’indipendenza potrebbe essere firmata a giorni, forse già lunedì: per evitare ciò, il governo popolare di Spagna ha sospeso la seduta del Parlamento catalano di lunedì pomeriggio dove avrebbe dovuto tenersi il discorso sui risultati del referendum dell’1 ottobre, letto ovviamente dal presidente Carles Puigdemont. Ebbene, la Corte Costituzionale ha bloccato tutto, aumentando ancora di più la distanza tra le due istanze catalane e spagnole: secondo fonti del Sussidiario vicine alla Guardia Civil (la polizia spagnola), i propri agenti sono stati in queste ore ridotti i normali turni di riposo per i poliziotti spagnoli presenti in Catalogna nei prossimi giorni. Questo significa che le famose “leggi speciali” in momenti di emergenza nazionale stanno per avvicinarsi se non succede qualcosa nelle prossime 48 ore di decisivo e significativo: tradotto, da lunedì i militari, la polizia spagnola e l’esercito potrebbero entrare in Catalogna per bloccare la dichiarazione d’indipendenza firmata dalla Generalitat.

LA CONTRO-MOSSA DI BARCELLONA

È invece di ieri sera la contro-replica del governo catalano per “aggirare” la sospensione imposta da Madrid: in sostanza i partiti indipendenti hanno presentato una nuova proposta di odg della seduta in cui non fa riferimento al referendum d’indipendenza. «La nuova convocazione, prevista sempre per la giornata di lunedì, sarà esaminata domani dall’ufficio di presidenza, e prevede un intervento del presidente Carles Puigdemont senza far riferimento al referendum di indipendenza», riporta La Stampa. Sembra sempre di più un “gioco” delle parti che non sanno come rimediare alla potenziale catastrofe creata e alimentata: all’”invito” fatto da Rajoy di evitare mali peggiori e ritirare la dichiarazione d’indipendenza unilaterale (che sarebbe quasi pronta, ndr), ha risposto in maniera ancora più dura il vicepresidente della Generalitat Oriol Jonqueras. «Il Primo ministro si sieda al tavolo, l’usanza delle minacce non è l’atteggiamento migliore per fare le cose nel 21esimo secolo».

LE BANCHE CATALANE PRONTE ALLA FUGA

Un’ipotesi che già durante la crisi in Grecia era stata paventata ma che ora sembra essere effettiva: in Catalogna se vi fosse davvero la firma sulla dichiarazione d’indipendenza nei prossimi giorni, le banche catalane sarebbero pronte alla “fuga”, ovvero a trasferire la sede legale in Spagna per non perdere le garanzie e il fondo bancario spagnolo. La notizia arriva dai media spagnoli che spiegano come Caixabank e Banco Sabadell, hanno piani per trasferire la loro sede sociale a Madrid in due ore appena: «Le grandi aziende non sono disposte a pagare con i loro soldi gli effetti negativi correlati a una separazione dalla Spagna e vogliono evitare la debacle conseguente all’uscire dall’ombrello dell’Unione Europa», ha spiegato ad Abc una fonte catalana. La situazione economica, oltre che sociale e politica è sull’orlo della crisi in Catalogna: in pochi giorni infatti dopo il referendum sono stati bruciati in Borsa circa 3000 milioni di euro con le due banche che hanno provato a rassicurare tutti i correntisti spiegando loro come i conti sono tutti garantiti sia con la secessione che senza, «perché il risparmio di entrambe le entità è sotto l’ombrello del Fondo di Garanzia dei depositi spagnoli che copre fino a 100mila euro per proprietario e conto». Certo che, con la “fuga” a Madrid delle banche, la situazione non sarebbe delle migliori e gli stessi correntisti non sono cosi sicuri di vedere i propri conti completamente al sicuro.

