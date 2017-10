Sondaggi Politici Elettorali/ Emg, liste & seggi: la sfida M5s alla ‘coalizione’ del Pd

Sondaggi politici, Camera dei Deputati (LaPresse)

EMG ACQUA, LISTE E SEGGI: PD IN VANTAGGIO, MA…

I sondaggi prodotti dall’agenzia di analisi Emg Acqua per La7 mostrano un dato interessante che va necessariamente incrociato con quello della legge elettorale ora in discussione in Parlamento (il Rosatellum 2.0). Secondo le stime viste nei sondaggi pubblicati in questo inizio ottobre, il Partito Democratico sul fronte dei seggi conquistabili ad oggi prenderebbe 202 scranni, il Movimento 5 Stelle 189, la Lega Nord 95, uno in più di Forza Italia e con Fratelli d’Italia che insegue lontano a 35 seggi. Per ora, nessun seggio in Parlamento per Articolo 1, Alternativa Popolare e Campo Progressista, mentre uno solo andrebbe a Sinistra Italiana. Ovviamente i dati sono prodotti con una legge elettorale che vede la soglia al 3% per tutte le liste singole di partiti: ma con il nuovo Rosatellum la proposta è quella di poter presentare sia liste o in alternativa coalizioni che dovranno superare il 10% per entrare in Parlamento. È qui che i grillini denunciano l’inciucio degli altri partiti per “indebolire” l’M5s creando coalizioni che possano superare la buona forza elettorale di Di Maio e soci. Ad esempio, con Renzi, Alfano e Sinistre, la coalizione anti-M5s sarebbe già pronta (anche se con estremi problemi di alleanze, con Renzi vero ago della bilancia). Insomma, la sfida è cominciata, le Elezioni sono tutt’altro che lontane…

SONDAGGI POLITICI INDEX, FIDUCIA LEADER: RENZI BATTE DI MAIO

Nel ultimi sondaggi elettorali prodotti da Index Research, si scopre come le ultime settimane di presenza mediatica imponente di Luigi Di Maio, avendo vinto le primarie online M5s ed essendo stato incoronato alla kermesse di Rimini Italia a 5 Stelle, non hanno donato al nuovo candidato premier pentastellato un’impennata nei sondaggi di fiducia. I leader politici, come vengono analizzati dalle domande del sondaggio di Index, mostrano una realtà ancora diversa: Matteo Renzi guida il gruppo, ristretto, di leader politici (ma nelle domande mancano membri importanti come Gentiloni, Minniti e lo stesso Beppe Grillo) con Di Maio battuto, seppur di poco, dal segretario Pd. Renzi infatti ottiene il 25% di fiducia personale - comunque assai più bassa della sue stime quando è divenuto premier tre anni fa - davanti a Di Maio, con il 23%, mentre nel centrodestra è Matteo Salvini che guida il gruppo con il 21% di consenso, davanti a Berlusconi al 19% e Giorgia Meloni al 18%. Unico esponente della sinistra presente è Pierluigi Bersani, lontano dai fasti di un tempo e ora al 10%.

© Riproduzione Riservata.