Sondaggi Elettorali Politici/ Sicilia, M5s e Berlusconi già ‘pronti’ per le Elezioni

Sondaggi elettorali politici, intenzioni di voto e ultime notizie di oggi 10 novembre 2017: risultati elezioni Sicilia, M5s e Berlusconi quelli più rafforzati e "pronti"

10 novembre 2017 Niccolò Magnani

Sondaggi Politici, Silvio Berlusconi (LaPresse)

PIEPOLI, SICILIA: I PARTITI USCITI PIÙ RAFFORZATI

Secondo i sondaggi prodotti dall’Istituto Piepoli dopo i risultati delle elezioni siciliane ci sono due partiti su tutti che escono del tutto rafforzati dal voto di domenica scorsa: il Movimento 5 Stelle e Forza Italia, su tutti, con l’affermazione vincente di Nello Musumeci e quella semi-vincente della lista M5s che porta in Assemblea Regionale il maggior numero di deputati, nonostante rimangano in opposizione. Secondo gli intervistati subito dopo le elezioni sicule, il 37% ritiene il Movimento 5 Stelle è quello che ci ha guadagnato di più in termini di eco nazionale dal risultato finale prodotto domenica, con la buona affermazione di Cancelleri che pure ha perso la sfida con Musumeci. Doveva invece essere il candidato di Salvini e Meloni e di fatto però l’elettorato ha “recepito” la vittoria del neo governatore come un successo di Silvio Berlusconi e Forza Italia, merito certamente della antica sapienza politica del Cav che politicamente ha davvero 7 vite. Il 36% reputa FI il partito che ci ha guadagnato di più con questo voto: il 12% dice Lega, il 7% dice Fratelli d’Italia, solo il 5% dice Pd che da tutti è stato ormai definito il vero sconfitto di questa tornata elettorale.

SONDAGGI INDEX, POPULISTI LEGA E M5S IN CRESCITA

Le intenzioni di voto prodotte da Index Research durante la trasmissione Piazza Pulita mostrano i risultati degli ultimi sondaggi legati alle prossime elezioni politiche nazionali: se si votasse oggi infatti si vedrebbe una crescita ancora ulteriore dei movimenti “populisti” e sovranità, su tutti M5s che segna col 27,5% il primo partito nel Paese. Dietro cala Renzi col Pd che prende il 25,4% e resta al secondo posto ma col dubbio sempre atroce di doversi “consegnare” nelle mani della Sinistra o di Berlusconi per trovare una coalizione che permetta di formare un Governo. Bene anche la Lega di Matteo Salvini che col 15,6% stacca il rivale interno al centrodestra di Forza Italia, che resta al 14%, mentre Fratelli d’Italia sale al 5%; per quanto riguarda i “piccoli” partiti, male Alternativa Popolare e Sinistra Italiana al 2%, non cresce Mdp (3%) mentre veleggia Campo Progressista che assieme a Verdi, Scelta Civica e Psi potrebbe raggiungere il 3,2% nazionale. Da ultimo, Direzione Italia, Energie per l’Italia, Rivoluzione Cristiana, Mov. Nazionale, Idea, Mov. Aniamalista e altri di centrodestra raggiungono l’1,8%.

© Riproduzione Riservata.