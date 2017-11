SCENARIO/ 2018, Da Bruxelles a Roma ecco chi vuole l'Italia in crisi

In Italia non si parla di Unione Europea, quando invece dovrebbe essere il primo tema dell'agenda. Rischiamo la paralisi come nel 2013, secondo ANDREW SPANNAUS

11 novembre 2017 INT. Andrew Spannaus

Prospettiva strategica 2040. E' il titolo di un documento segreto redatto nientemeno che dal ministro della Difesa tedesco e fatto trapelare dallo Spiegel (ne ha parlato Paul Mason sul Guardian), in cui Berlino prende le misure ad un'Europa già in pezzi. Si scommette cioè su una Europa che non esiste più. In Italia invece la Ue è ancora una religione civile. Questo ha grandi implicazioni per la politica italiana, dove Berlusconi e Salvini hanno visioni divergenti sulla Ue. Ma anche nella sinistra-sinistra il dogma europeo comincia ad essere messo in discussione. Eppure di questo tema nei partiti non si parla perché chi lo tocca, muore. Il prezzo, però, rischia di essere molto salato. "L'Italia ha perso una grande occasione negli ultimi cinque anni — dice Andrew Spannaus, giornalista americano, fondatore di transatlantico.info —. Alle politiche del 2013, M5s è risultato essere il primo partito. Roma avrebbe dovuto usare subito politicamente il successo ottenuto dal populismo per negoziare con Bruxelles una diversa politica economica".

E invece?

Si è fatta imprigionare dalla sindrome dell'affidabilità. Ovvero: l'Europa non si tocca, fidatevi di noi, regoliamo i conti in casa nostra. E' quello che vediamo oggi, nello schema predominante della politica italiana: due si mettono d'accordo per fermare il terzo. Nulla vieta che domani la coppia si separi per ricominciare il gioco.

Che cosa è mancato?

Una visone complessiva e coraggiosa, a cominciare dal momento che ho detto. Non è solo colpa dell'Italia. Anche in altri paesi è esploso il populismo. Solo che l'immagine dell'Italia è quella di un paese poco orgoglioso di se stesso e poco deciso nel perseguire i suoi interessi legittimi. Per questo è destinata a rimanere un paese subalterno.

Subalterno a chi?

A una certa concezione di Europa innanzitutto. E poi ad un establishment del mondo occidentale transatlantico che non contempla una sfida alla visione dominante in termini di politica economica e di scelte strategiche. Due esempi: la Libia nel 2011 e le regole finanziarie europee fatte per economie di tutt'altro tipo rispetto a quella italiana.

Quali sono i capisaldi di questa visione dominante?

Quelli dell'élite che negli Stati Uniti, in Germania, in Francia, nella stessa Italia ha adottato in economia la visione iperliberista del mondo globalizzato che abbiamo conosciuto negli ultimi trent'anni. E che le classi più povere hanno sperimentato sulla loro pelle.

E in politica estera?

Una politica fatta di scelte che da destra e da sinistra, con due nomi diversi, è stata neocoloniale da una parte e autolesionista dall'altra. Neoconservatrice a destra, interventista umanitaria a sinistra.

Viene in mente Tony Blair.

L'esempio perfetto di come una persona di sinistra — di quella sinistra — possa fare politiche di destra.

Renzi ha più volte detto di ispirarsi a lui.

Un riferimento sfortunato, scelto in chiave di riorganizzazione del centrosinistra, per esibire la propria modernità e mostrarsi affidabile a quelle élites. Molti paesi hanno capito che la globalizzazione finanziaria li avrebbe danneggiati e destabilizzati e hanno scelto di dire no a quel modello.

E in Italia?

In Italia è valsa l'idea sbagliata che i cambiamenti si possono fare solo tutti insieme concordandoli in sede europea. Censurando gli interessi veri e legittimi della comunità nazionale.

Un errore.

Sì, perché la realtà ha fatto vedere ampiamente che le politiche sbagliate in questi anni sono passate anche per l'Unione Europea: vedi alla voce austerity. Quindi collaborare sì, ma solo dopo avere giudicato nel merito le politiche. Invece l'Italia ha fatto il contrario: ha subordinato il merito delle politiche ad una unità europea preconcetta.

Il risultato?

Mentre l'Italia si è messa del tutto in mano a Bruxelles, Germania e Francia hanno dato la precedenza all'interesse nazionale e oggi contano di più.

Chi sono le élites italiane che hanno lavorato per il globalismo finanziario e l'indebolimento del paese?

Lo si vede bene se si guarda al periodo che va dagli anni 90 al 2014. L'Italia come gli altri paesi europei doveva prepararsi per l'euro, ma in quegli anni la Ue si è trasformata da regime di collaborazione tra le nazioni a organismo della moneta unica, sulla base di una politica economica basata su austerità e liberalizzazioni. I nomi sono noti: Amato, Ciampi, Prodi, Draghi. Il colpo finale è arrivato nel 2011.

Con il governo Monti.

L'Italia ha accettato a braccia aperte tre anni di austerità devastante, attuata da una persona che ha fatto disastri. Possiamo definirlo come vogliamo — rappresentante del Fondo monetario, di Bruxelles, della Trilateral Commission — ma questo non cambia la sostanza delle cose. Non mi ricordo le istituzioni e i giornali italiani lamentarsi di Monti se non quando non era ormai troppo tardi.

Se guardiamo avanti, si preannuncia un tripolarismo senza stabilità.

E' così. Il mio timore è che in questa situazione ci sia una riedizione degli errori del 2013. Finora l'obiettivo dei giochi è parso molto chiaro: tenere M5s fuori dal governo. Solo che il centrodestra può vincere le elezioni, ma non ha un leader politico papabile e oltretutto Berlusconi rischia di prendere meno voti degli altri. Renzi ambisce a fare di nuovo il premier, ma gli italiani sono stufi di lui.

Come andrà a finire?

Si farà un governo istituzionale senza una base e una guida politica forte. La sola cosa che servirebbe per prendere le decisioni che servono all'interesse del paese.

Cosa deve fare l'Italia?

Decidere quali sono i suoi obiettivi. Su certi temi può lavorare insieme alla Francia, perché gli interessi convergono, su altri no. Idem con la Germania. Ma innanzitutto serve chiarezza. L'Italia deve chiedersi: a che cosa ci serve questa Europa? Dove ci porta? Se la discussione rimane vincolata e subordinata alla forma dell'astratta unità europea, è facile trovarsi in una posizione di debolezza. Occorre invece puntare con forza al merito delle questioni, senza temere di scardinare il dibattito, di far traballare il tavolo.

Non crede che in Italia più che altrove che l'Europa abbia rappresentato un totem, una religione civile?

Sì ed è proprio questo il problema. Ma questo errore adesso è parzialmente superato dalla realtà dei fatti. I partiti critici verso l'europeismo, che fino a ieri erano scomunicati dal dibattito pubblico, oggi prendono tanti voti. E ne prenderanno ancor di più domani.

(Federico Ferraù)

