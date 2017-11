Sondaggi Elettorali Politici/ Index, chi sarà il futuro premier? Ballottaggio Di Maio-Gentiloni, Renzi ko

Sondaggi politici elettorali, ultime notizie di oggi 11 novembre 2017: intenzioni di voto, chi sarà il prossimo premier dopo i risultati in Sicilia? Renzi ko, Di Maio in testa

11 novembre 2017 Niccolò Magnani

Sondaggi Politici, Luigi Di Maio e Matteo Renzi (LaPresse)

INDEX, FUTURO PREMIER DOPO LA SICILIA

Matteo Renzi, Luigi Di Maio, Silvio Berlusconi e Matteo Salvini: dopo le elezioni in Sicilia, i sondaggi prodotti da Index provano a testare chi potrebbe davvero diventare il nuovo premier nelle prossime Nazionali 2018. Ecco, la risposta è immediata: nessuno di questi. Secondo il 25% degli elettori intervistati infatti un personaggio nuovo, un cosiddetto Mister X sarebbe il candidato ideale, con la politica che dunque dovrebbe andare a pescare un volto nuovo per provare a convincere per davvero il partito dell’astensione che come si è dimostrato in Sicilia è ancora il più numeroso in Italia. Di Maio al 20%, Gentiloni al 17%, Salvini al 10%, Renzi addirittura al 10% (che abbia allora davvero “ragione” Di Maio a non considerarlo più il candidato premier del Pd?) e Berlusconi al 1%, i minimi storici dei minimi storici, dimostrano come gli intervistati abbiano ben poca fiducia nell’attuale classe politica. La vera domanda è se la politica potrà/vorrà partorire un nuovo nome e un nuovo progetto in cosi pochi mesi che ci distanziano alle Elezioni Politiche.

SONDAGGI PIEPOLI, TOP FIVE MINISTRI: CULTURA E TRASPORTI AL TOP

Passata la “sbornia” delle elezioni siciliane, tornano i sondaggi “consueti” che vanno ad analizzare l’attualità politica e la tenuta del Governo ormai uscente: interessante anche in ottica di “riposizionamento” in vista delle prossime elezioni, il dato che arriva dai sondaggi Piepoli sulla fiducia dei ministri del Governo Gentiloni. In particolare si scopre che la Top Five di ottobre-novembre conferma al primo posto il saldo Franceschini (Cultura e Turismo) con il 53% del consenso, la salita di Graziano Delrio (Trasporti) al 51% e la discesa di Pier Carlo Padoan (Economia) al 49%; in mezzo troviamo una buona tenuta di Marco Minniti (Interno) che sale al 50% e si conferma tra i possibili leader anche del prossimo futuro nel centrosinistra (specie se ci saranno le Larghe Intese dopo le elezioni). Poi al 49% troviamo anche Martina (Agricoltura) che chiude davanti a Padoan e Roberta Pinotti, al 44% per un competente ministro della Difesa.

© Riproduzione Riservata.