DIREZIONE NAZIONALE PD/ Video, ultime notizie, come saranno le alleanze: ci sarà diretta streaming?

Direzione Nazionale Pd, ultime notizie di oggi 13 novembre 2017: il valzer delle alleanze, la scissione o l'unione con la Sinistra. Svolta alla Macron o patto con Pisapia e Mdp?

13 novembre 2017 Niccolò Magnani

Direzione Nazionale Pd: Renzi, Orfini ed Emiliano (LaPresse)

Un uomo solo al comando o il ritorno della “gioiosa macchina da guerra”? Il futuro del Pd non verrà deciso oggi nella Direzione Nazionale convocata dal segretario Matteo Renzi, eppure un bel po’ dell’immediato futuro politico del primo partito di Governo passerà dall’accordo o mancato tale tra Matteo Renzi, la minoranza del partito e la Sinistra extra dem. Nelle ultime frenetiche ore di accordi prima della convocazione nazionale in cui discutere le alleanze in vista della campagna elettorale decisiva delle Politiche 2018, la diplomazia renziana con quella di Orlando ed Emiliano (la minoranza del Pd) hanno tentato di trovare accordi su una linea di massima generale con Pisapia e Campo Progressista. Tale accordo è di fatto il vincolo minimo per arrivare poi a Bersani e Mdp: se salta questo e se oggi in Direzione Renzi promuoverà un nuovo “solo contro tutti”, ogni possibile speranza di coalizione del centrosinistra diventa grande come un granello di sabbia. « Si lavora a un accordo unitario per i 341 collegi uninominali. Lo stesso candidato per Renzi, Grasso, Pisapia, Fratoianni, Civati. Accordo tecnico, senza voli pindarici. Sulla base di una cornice di programmi. Non il quadro perché quello è impossibile. Come dice Arturo Parisi: "Bisogna rendere manifeste le cose che ci uniscono". Parisi rimane l'unico vero consigliere e confidente di Romano Prodi», scriveva ieri in “apertura” la Repubblica citando fonti molto vicini ai diretti protagonisti. «Proporrò un accordo significativo e strutturato anche a Bersani. Non parlerò più dei mille giorni e dei provvedimenti del mio governo. Parlerò di quello che si può fare non di quello che è stato fatto», sarebbe la promessa di Renzi, con il popolino della sinistra che invece dovrebbe cercare di vedere meno come fumo negli occhi l’ex sindaco di Firenze.

L’APPELLO DI VELTRONI

Ma l’accordo si farà? Orlando ha scritto già i cinque punti programmatici (avoro, tasse, ambiente, scuola, investimenti) e se Renzi dovesse fare uno strappo “furbo” in extremis, il ministro assieme alla minoranza potrebbe girare le spalle al proprio partito e seguire gli altri di Sinistra nella maxi scissione (e di fatto nella fine di sogno maggioritario renziano, sempre che esista ancora). Se la diplomazia fallisce, e gli ultimi toni usati dalle due sponde non promettono nulla di buono, si potrebbe arrivare alla “conditio” estrema delle primarie di coalizione con Renzi che vedrebbe confermare magari i timori di un consenso che non è più quello di un tempo (e forse neanche delle Primarie pur vinte con due milioni di voti otto mesi fa). Intervenendo ieri a “In mezz’ora in più” il fondatore e ideatore del Pd, Walter Veltroni ha rivolto forse l’ultimo appello all’unità in casa dem prima della possibile frattura in Direzione. «Non fate una cosa che la storia ricorderà: perché della divisione della sinistra la storia se ne ricorderà. La prima cosa che mi piacerebbe che Renzi facesse domani è dire: concludiamo la legislatura con Ius Soli e Biotestamento. Questo sarebbe un gesto di apertura e poi inventiamo politiche sociali nuove per dare risposte alla precarietà" aprendo un tavolo di confronto con tutti. Renzi deve includere, accogliere e saper accettare le critiche, mentre gli altri dovrebbero smetterla con l'acrimonia esagerata e sbagliata nei confronti di Renzi». L’ha chiamata “umiltà responsabile” Veltroni l’appello in extremis: ma attenzione, ieri alla reunion di Campo Progressista la Presidente della Camera Laura Boldrini non è che abbia proprio dato seguito all’invito di unità fatto da Pisapia e Veltroni... «In un momento come questo chi ha idee affini avrebbe il dovere di stare insieme, ma le alleanze si fanno quando si ha una visione comune. Ma allo stato attuale - ha aggiunto la presidente - purtroppo non sembrano esserci i presupposti per un'alleanza con il Pd». Insomma, una svolta alla Macron o il ritorno alla “ochettiana” macchina di unione di tutta la sinistra per il buon Renzi sono le uniche due strade possibili per l'immediato futuro. In diretta (ma non streaming, ormai abbandonato) dal Nazareno ne sapremo forse qualcosina di più.

L'ULTIMA DIREZIONE SENZA DIRETTA STREAMING

L’ultima direzione nazionale del Partito Democratico risale al 6 luglio 2017, cruciale per discutere all’interno del partito i risultati deludenti alle amministrative, che hanno visto trionfare il Centrodestra in città da sempre legate alla Sinistra, Genova su tutti. Una discussione che è servita, come sottolineato dai principali esponenti, non per mettere in discussione la segreteria di Matteo Renzi, da poco vincitore delle primarie, ma per fare il punto della situazione su alleanze, direzione e molto altro. Ma l’ultima direzione nazionale del Pd è stata inoltre molto chiacchierata per l’assenza della diretta streaming video. Matteo Renzi, assieme ai vertici del partito, ha deciso che non era il caso di mostrare a tutti “le beghe interne”, un po’ come il Movimento Cinque Stelle: nato via streaming e poi dimenticato con il passare del tempo. Una decisione che non ha fatto piacere a tutti: “Renzi non vuole fare vedere che viene messo sotto e criticato dal suo partito”, le voci che circolavano quattro mesi fa.

