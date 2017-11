Sondaggi Elettorali Politici/ Euromedia: Renzi in caduta libera, ridono Salvini & Berlusconi

Sondaggi politici elettorali, ultime notizie di oggi 13 novembre 2017: intenzioni di voto, il Pd di Renzi in caduta libera mentre alle stelle sale il centrodestra dopo i risultati in Sicilia

13 novembre 2017 Niccolò Magnani

Sondaggi Politici Elettorali e intenzioni di voto (LaPresse)

SONDAGGI EUROMEDIA: PD IN CADUTA LIBERA, CENTRODESTRA ALLE STELLE

Nei sondaggi prodotti da Euromedia Research dopo la tornata elettorale in Sicilia si vedono conferme abbastanza prevedibili delle forze in campo viste domenica scorsa: con le prime intenzioni di voto post-Regionali il Partito Democratico è in caduta libera con il 24,7% frutto del fallimento totale dei renziani in terra siciliana. Male tutto il centrosinistra che ad oggi nelle Elezioni Politiche Nazionali prenderebbe un complessivo 27,3%, con l’aggiunta di Ap ai minimi storici (1%) e Campo Progressita-Radicali che assieme darebbero un 1,6% di voti. Centrodestra alle stelle invece dopo la vittoria di Musumeci: Lega Nord con il 15,7%, Forza Italia al 15,5%, Meloni al 4,2% e altri partiti della possibile coalizione (Nuova Democrazia Cristiana+Polo Liberale e Repubblicano+Partito Animalista+Movimento Nazionale per la Sovranità) al 3,3%. In tutto raccoglierebbero ad oggi il 38,7% delle votazioni totali: per il Movimento 5 Stelle il consenso sale fino al 28,3%, staccando di netto il Pd ma non riuscendo a contrapporsi al “patto dell’arancino” siglato a Catania. Chiude la Sinistra che con Mdp ()2,7% e Sinistra Italiana al 2%, con altre forze riuscirebbe a raccogliere un 5,3% che farebbe molto comodo a Renzi ma che ad oggi non pare esserci come speranza per chi a sinistra parla di larga coalizione in stile Ulivo.

DEMOPOLIS, M5S NON RAFFORZATO DOPO LA SICILIA

I dati raccolti dai sondaggi Demopolis dopo le elezioni in Sicilia spiegano un punto interessante: per chi ritiene che il Movimento 5 Stelle sia stato davvero la lista-partito più rafforzato dopo i risultati delle Regionali, questi sondaggi in realtà smentiscono un po’ l’antifona visto che solo il 25% si dice certo che Di Maio e Grillo escano rafforzati dal voto in cui si sono visti primo partito in tutta la Sicilia. Il 63% dice che invece è il centrodestra di Berlusconi e Salvini a vedersi dl tutto rafforzati dopo la vittoria di Musumeci e dopo la conferma che una coalizione “all’antica” è ancora in grado di battere l’intero centrosinistra e pure il “nuovo” Movimento 5 Stelle che sulla guida della regione Sicilia aveva puntato da mesi con una campagna elettorale in cui tutto il board centrale (Di Maio, Di Battista e lo stesso Grillo) si è speso molto più di Berlusconi, Salvini, Renzi e Meloni messi insieme.

