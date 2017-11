Sondaggi Elettorali Politici/ Emg: centrodestra al 35%, Renzi ha bisogno di D’Alema e Fratoianni

Sondaggi elettorali Politici, ultime notizie di oggi 15 novembre 2017: intenzioni di voto, centrodestra al 35% e Renzi che necessita sempre più di Mdp e Sinistra Italiana

15 novembre 2017 Niccolò Magnani

Sondaggi Politici, centrodestra in testa (LaPresse)

EMG ACQUA, LE ULTIME INTENZIONI DI VOTO

Il centrodestra ad oggi avrebbe il 34,4%, mentre Renzi il 30,8% e il Movimento 5 Stelle il 27,7%: questo il risultato dei sondaggi prodotti da Emg Acqua con le ultimissime intenzioni di voto aggiornate ad una settimana dopo le elezioni in Sicilia. La campagna elettorale è alle porte - di fatto appena approvata la Manovra Economia ogni giorno potrebbe essere buono per sciogliere le Camere e andare alle urne nei primi mesi del 2018 - e il centrodestra si presenta davanti ai nastri di partenza. Certo, con il Rosatellum Bis la coalizione sarà decisiva anche se potrebbe non bastare quella di Forza Italia, Lega Nord e Fratelli d’Italia per riuscire a conquistare una maggioranza consistente in vista di un Governo Berlusconi-Salvini, Sul fronte numerico, nel 34,4% del centrodestra confluiscono il 14% di Forza Italia, il 13,7% di Lega Nord, il 5,4% di Fratelli d’Italia, lo 0,9% dell’Udc, lo 0,4% di Movimento Animalista e Direzione Italia. Per il Centrosinistra invece, Renzi si dimostra ancora bisognoso eccome dei voti provenienti dalla Sinistra radicale, impresa non facile visto che né D’Alema né Fratoianni sembrano particolarmente disposti alle aperture renziana. Pd al 26%, Alternativa Popolare al’1,8%, Psi allo 0,9%, Pisapia allo 0,7% e Verdi allo 0,7%. Grillini al 27,7% e chiudiamo con la Sinistra Radicale che con un 6,3% totale farebbe assai comodo all’”odiato” Partito Democratico: 3,3% Mdp, 1,9% Sinistra Italiana e 1,1% per Civati e Rifondazione Comunista.

SONDAGGI PIEPOLI, CHI HA PERSO DI PIÙ DOPO IL VOTO IN SICILIA?

I sondaggi sono impietosi in questo momento con la sconfitta cocente alle Regionali in Sicilia che, secondo gli intervistati elettori, rappresenta un duro colpo anche in ottica nazionale. Con la campagna elettorale che partirà dopo l’approvazione della Manovra, Renzi sta cercando in tutti i modi di trovare una coalizione larga e ampia per arrivare a rosicchiare voti e consenso al centrodestra e ai grillini, ma l’opera è complessa e la Sinistra al momento fa orecchie da mercante. Sul fronte numeri, il partito che si è maggiormente indebolito dopo il voto delle Regionali è proprio il Pd, per il 77% degli elettori, mentre le cifre degli altri partiti sono minime e raccontano di una debacle renziana e una “vittoria” un po’ per tutti. M5s al 6%, Forza Italia al 5%, Lega Nord al 3%, Ap al 3%, Mdp al 2% e gli altri partiti al 5%, sempre come “sconfitta” cocente alle Regionali.

© Riproduzione Riservata.