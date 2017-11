BALLOTTAGGIO OSTIA/ Domani si vota, Di Pillo vs Picca: M5s sfida il centrodestra, decisiva CasaPound?

Ballottaggio Ostia: domani si vota, Giuliana Di Pillo (M5s), sfida Monica Picca del centrodestra. Al primo turno vi furono solo 2300 preferenze di differenza. Decisivi CasaPound e il Pd.

C'è solo un numero che conta davvero alla vigilia del ballottaggio di Ostia: 2309. Sono i voti di scarto che al primo turno hanno consentito a Giuliana Di Pillo (M5s) di conquistare i gradi di favorita rispetto alla candidata del centrodestra, Monica Picca, nella battaglia finale per il X Municipio. Uno scarto esiguo, a dimostrazione che se in generale in un ballottaggio i valori del primo turno si azzerano, se l'affluenza horror è destinata a calare per via dei tanti candidati fuori causa, ancora di più ad Ostia assisteremo ad un caso limpido di lancio della monetina. Su quale faccia cadrà? Non aiuta a scoprirlo neanche l'atteggiamento degli sconfitti, se così è possibile chiamarli. CasaPound, ad esempio, con il 9,08% conquistato al primo turno, è matematicamente in grado di fare da ago della bilancia, considerando che Di Pillo ha ottenuto il 30,21% e Picca il 26,68%. Il movimento di estrema destra, però, dopo la grande affermazione elettorale ha di fatto sciolto le righe: liberi tutti, anche di non andare a votare. Lo stesso ha fatto il Pd (lui sì, sconfitto), che con il 13,61% è chiamato ad una riflessione importante. Dunque, come andrà a finire? Visto il contesto, sembra un thriller, più che un'elezione.

MAFIA E SPADA

Il contesto, dicevamo. Il ballottaggio di Ostia non nasce sotto i migliori auspici. Si parte dallo scioglimento del Municipio per mafia, si passa per un commissariamento durato due anni, e s'arriva alle polemiche degli ultimi giorni. Il riferimento al clan Spada, una delle famiglie che controllano il territorio di Ostia, all'endorsement pronunciato nei confronti di CasaPound - che non a caso ottiene un risultato di impatto nazionale - non è neanche velato. Non può esserlo dopo l'aggressione subita da Daniele Piervincenzi, giornalista della trasmissione di Rai Due, Nemo-Nessuno escluso, che si è visto raggiungere da una testata da parte di un componente del clan, Roberto Spada, che gli è costata il setto nasale. Negli ultimi comizi, tanto la Di Pillo del Movimento 5 Stelle, tanto Monica Picca di Fratelli d'Italia (ma candidata espressione di tutto il centrodestra) annunciano di non volere i voti del clan. Ma a meno che non restino tutti a casa, il Municipio sarà in parte assegnato anche grazie ai loro voti.

GLI ULTIMI COMIZI

Quel che è certo è che non si può ridurre la battaglia per il ballottaggio di Ostia ad una partita locale. Se non parlassimo di un Municipio di Roma, avremmo a che fare con un comune di 231mila abitanti, la quattordicesima città italiana. Ecco perché le conseguenze del voto avranno eco nazionale. Ecco perché a chiudere la campagna elettorale sono i vertici dei partiti impegnati al ballottaggio. Ad affiancare la candidata grillina c'è Virginia Raggi, ma insieme a lei si vedono anche Alessandro Di Battista e Paola Taverna. La sindaca di Roma, come riporta Il Corriere della Sera, parla con cognizione di causa di risultato potenzialmente "storico" e lancia la sua ex delegata al litorale, con cui "abbiamo fatto delle cose anche senza governare il municipio, un vantaggio perché saprà far partire la macchina". Giorgia Meloni non è meno battagliera, e dopo aver ironizzato su una foto che la immortala con Silvano Spada (fa salire due cartoni di Lupin e Diabolik, "Sapete che faccio foto con tutti i malfattori della storia. Stasera voglio prima nome, cognome e casellario giudiziario"), fa leva sull'orgoglio della brava gente di Ostia:"Qui non è Romanzo Criminale, ci sono 230mila persone oneste e due, tre famiglie mafiose". Come finirà? Servirebbe la palla di vetro.

