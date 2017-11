Come si vota al ballottaggio di Ostia/ Domani, elezioni X Municipio Roma: scheda e candidati

Come si vota a Ostia, elezioni X Municipio Roma: scheda e candidati al ballottaggio. Le informazioni utili per esprimere la propria preferenza, ultime notizie e aggiornamenti

18 novembre 2017 Silvana Palazzo

Come si vota al ballottaggio di Ostia (Foto: LaPresse)

Ostia torna alle urne per il ballottaggio: domani, domenica 19 novembre, c'è l'ultimo atto per le elezioni del municipio 10. Sapere come si vota è quindi importante per esprimere la propria preferenza. A due settimane dal primo turno, si scontrano due candidate donne al ballottaggio: da una parte Monica Picca, rappresentante del centrodestra unito, dall'altra Giuliana Di Pillo del Movimento 5 Stelle. I seggi verranno aperti dalle 7, mentre la chiusura è prevista alle 23. I cittadini chiamati alle urne devono dunque esprimere sulla scheda elettorale una preferenza tra le due candidate. Il ballottaggio sarà blindato: è prevista una vigilanza straordinaria delle strade e controlli intensificati ai seggi, sia dentro sia fuori. L'attenzione sarà massima e gli interventi dei presidenti e degli scrutinatori dovranno essere rapidi in caso di segnalazioni e richieste di aiuto. Anche l'Esercito scenderà in campo, con un rinforzo di pattuglie e l'incarico di presidiare l'Ufficio centrale elettorale, dove verranno portate le schede con i voti del ballottaggio.

BALLOTTAGGIO OSTIA, COME SI VOTA PER IL X MUNICIPIO DI ROMA

A contendersi il posto di presidente del X Municipio di Roma, il primo peraltro nella storia della Capitale ad essere stato commissariato due anni per mafia, sono il Movimento 5 Stelle e il centrodestra. La candidata pentastellata Giuliana Di Pillo è risultata la più votata al primo turno con il 30,21% delle preferenze, davanti a Monica Picca, responsabile locale di Fratelli d'Italia che corre con una coalizione con Lega e Forza Italia, che ha ottenuto il 26,68% dei voti. Queste sono ore importanti soprattutto per gli elettori del Partito Democratico, che al primo turno ha raggiunto con Athos De Luca, il 13,61%, e per quelli di Casapound, che hanno chiuso a sorpresa con il 9,08%. Dovranno infatti scegliere su chi puntare tra Di Pillo e Picca, insieme a coloro che avevano scelto nel primo turno per Andrea Bozzi, leader delle liste civiche per l'autonomia, l'ex consigliere municipale di Del Eugenio Bellomo, il candidato del Popolo della Famiglia Giovanni Fiori e l'avvocato Marco Lombardi. Come votare: tecnicamente è semplice, visto che bisogna scegliere tra i due candidati al ballottaggio, ma per chi non li aveva scelti al primo turno la scelta è complessa e al tempo stesso decisiva. I loro voti saranno importanti per il risultato.

© Riproduzione Riservata.