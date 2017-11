Ballottaggio Ostia, X Municipio Roma/ Risultato elezioni: Picca o Di Pillo il vincitore? (ultime notizie)

Ballottaggio Ostia, X Municipio Roma: risultati sfida Picca-Di Pillo. Candidati a confronto, le ultime notizie sul voto in un clima di alta tensione. Previsti anche agenti in borghese

19 novembre 2017 Silvana Palazzo

Ballottaggio Ostia, X Municipio Roma (Foto: LaPresse)

Il giorno della verità a Ostia è ormai arrivato ed è per certi versi storico, visto che al ballottaggio per il X Municipio di Roma ci sono due donne. Giuliana Di Pillo del Movimento 5 Stelle e Monica Picca di Fratelli d'Italia per il centrodestra. La prima educatrice, l'altra professoressa di Lettere. Questa votazione ha assunto rilevanza nazionale innanzitutto perché il litorale di Roma è reduce da un commissariamento di oltre due anni per infiltrazioni mafiose, per l'eco avuta dopo l'aggressione di Roberto Spada ai danni della troupe della trasmissione Nemo di Raidue e perché Ostia è un Comune a sé visto che con i suoi 231mila abitanti sarebbe la quattordicesima città italiana. La tensione è alta al punto tale che è previsto uno stretto e marcato controllo sul ballottaggio e sulle operazioni di scrutinio delle schede. Agenti in borghese a sorvegliare i 183 seggi nel X Municipio e per dare sostegno agli agenti che già presidiano i seggi, con una “presenza discreta”. Oggi dunque si sceglie tra Di Pillo e Picca, divise al primo turno solamente da 2.300 voti.

BALLOTTAGGIO OSTIA, RISULTATO ELEZIONI: AFFLUENZA E CANDIDATE A CONFRONTO: PICCA O DI PILLO?

Quali sono i progetti delle candidate alla guida del X Municipio di Roma? Qualora venisse eletta presidente di Ostia, la candidata FdI Monica Picca vorrebbe «incrementare l'organico della polizia locale», esplorando «la possibilità di poter utilizzare tali risorse per funzioni di vigilanza sulle spiagge, durante la stagione balneare». Inoltre, si impegnerebbe per abbattere il Lungomuro. La candidata pentastellata Giuliana Di Pillo, invece, come prima cosa da fare nominerebbe «un assessore alla legalità e contestualmente» chiederebbe al sindaco di Roma, Virginia Raggi, di intervenire presso il Prefetto della Capitale per potenziare le forze dell'ordine sul territorio. E poi riaprirebbe «la viabilità adiacente alla pineta di Castel Fusano, parco che anzichè riaprire i 5 Stelle hanno pensato bene di tenere chiuso anche per i prossimi 3 mesi». Come pensano di vincere? Entrambe lanciano un appello per il voto: «È importante che le persone vadano a votare. Abbiamo un programma serio e credibile, concreto, che va alla radice dei problemi annosi che riguardano questo territorio e che offre soluzioni chiare e precise - ha spiegato Giuliana Di Pillo ad Agi - La sinergia e la sintonia con Roma Capitale è una marcia in più per rilanciare tutto il territorio, non solo Ostia, perché, in troppi, si dimenticano che il X non è solo Ostia». Monica Picca pensa di vincere mettendoci la faccia: «In questi 15 giorni ho incontrato moltissime persone, associazioni, comitati e operatori di settore. Soprattutto mi sono attivata quartiere per quartiere, casa per casa, per spiegare non solo il mio programma ma cosa farò da presidente del Municipio X».

© Riproduzione Riservata.