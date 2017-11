Sondaggi Elezioni Ostia/ Ballottaggio X Municipio Roma, Picca favorita sulla grillina Di Pillo

Sondaggi politici elettorali, Ballottaggio Elezioni Ostia per il X Municipio Roma: risultati e previsioni, Picca favorita sulla grillina Di Pillo? Intenzioni di voto e "sentiment"

19 novembre 2017 Niccolò Magnani

Sondaggi Politici, Ballottaggio Elezioni Ostia (LaPresse)

SONDAGGI ELEZIONI OSTIA, PICCA FAVORITA?

Non possono essere sondaggi ufficiali chiaramente quelli sul ballottaggio a Ostia per le elezioni del presidente e del nuovo consiglio del X Municipio Roma, eppure i sentimenti pubblicati da Affari Italiani danno una buona lettura della vicenda romana dopo il clamoroso caso-Spada nelle zone dove la mafia e la criminalità purtroppo dominano da anni. Dopo i risultati del primo turno, andati in scena domenica 5 novembre (lo stesso giorno delle Regionali in Sicilia) la grillina Giuliana Di Pillo era stata la più votata con il 30,21% davanti a Monica Picca, FdI e centrodestra con il 26,68%. Ora però la situazione sembra ribaltarsi con il voto del secondo turno che vedrà i tanti elettori del centrosinistra a scegliere per due candidate non proprie: «i sentiment che circolano nelle segreterie dei partiti danno Monica Picca favorita, anche se non si può parlare di partita chiusa, su Giuliana Di Pillo». Se da un lato gli elettori del Pd sono del tutto indecisi tra due candidate che non piacciono, sulla Picca dovrebbero arrivare i voti di Casapound (un altissimo 9% al primo turno) e probabilmente anche quelli della lista civica di sinistra del parroco Don Franco De Donno che non dovrebbe appoggiare i grillini. Questa sera alle ore 23 i primi risultati con il dato definitivo del ballottaggio ad Ostia che dovrebbe arrivare in nottata o nelle prime ore della mattina.

PIEPOLI, CHI HA PERSO DI PIÙ DOPO IL VOTO IN SICILIA?

I sondaggi sono impietosi in questo momento con la sconfitta cocente alle Regionali in Sicilia che, secondo gli intervistati elettori, rappresenta un duro colpo anche in ottica nazionale. Con la campagna elettorale che partirà dopo l’approvazione della Manovra, Renzi sta cercando in tutti i modi di trovare una coalizione larga e ampia per arrivare a rosicchiare voti e consenso al centrodestra e ai grillini, ma l’opera è complessa e la Sinistra al momento fa orecchie da mercante. Sul fronte numeri, il partito che si è maggiormente indebolito dopo il voto delle Regionali è proprio il Pd, per il 77% degli elettori, mentre le cifre degli altri partiti sono minime e raccontano di una debacle renziana e una “vittoria” un po’ per tutti. M5s al 6%, Forza Italia al 5%, Lega Nord al 3%, Ap al 3%, Mdp al 2% e gli altri partiti al 5%, sempre come “sconfitta” cocente alle Regionali.

© Riproduzione Riservata.