SONDAGGI ELETTORALI POLITICI/ Regionali Sicilia, Cancelleri recupera su Musumeci?

Sondaggi politici elettorali, ultime notizie di oggi 2 novembre 2017: intenzioni di voto Elezioni Regionali Sicilia, Cancelleri recupera su Musumeci? Aggiornamenti verso il voto

02 novembre 2017 Niccolò Magnani

Sondaggi Politici, Giancarlo Cancelleri (LaPresse)

MRS KEIX, REGIONALI SICILIA: CANCELLERI RECUPERA

Nei sondaggi prodotti da Mrs Keix in vista dell’imminente tornata elettorale in Sicilia, la situazione sull’isola è decisamente variata rispetto anche alle ultime settimane: il vantaggio accumulato da Nello Musumeci si sta esaurendo con il recupero del Movimento 5 Stelle alquanto veloce dopo la crisi per le Regionarie vinte da Cancelleri. Il candidato M5s è dato infatti in pieno recupero e la sfida alle urne il prossimo 5 novembre sarà sempre più un testa a testa tra centrodestra e grillini, con la Sinistra in fortissimo ritardo. Il 33,2% per Cancelleri, il 33,5% per Musumeci ma i dati sono labili e gli elettori sono ancora molto indecisi per cui potrebbero controsuperarsi ancora nelle prossime settimane. In ritardo il Pd con Ap che a sostegno di Micari prendono il 24,2% ad oggi, mentre Claudio Fava paga dazio e si ritrova all’ultimo posto dei “big” con il 7,6% dei consensi siciliani.

BIDIMEDIA, INTENZIONI DI VOTO: PD SORPASSA IL M5S

In attesa dell’importante test nazionale delle Regionali siciliane, gli ultimi sondaggi elettorali espressi da Bidimedia mostrano un passo avanti deciso del Pd renziano sui rivali del Movimento 5 Stelle, in attesa del prevedibile contraccolpo che le Elezioni di domenica prossima potrebbero portare con un Cancelleri nettamente favorito a finire davanti al candidato dem e centrista Micari. A livello nazionale intanto Renzi strappa un 27,3% contro il 26,1% di Di Maio, mentre sul fronte del centrodestra prosegue il testa a testa Salvini-Berlusconi: il 14,3% di Forza Italia, il 13,8% per i leghisti e una lotta per la leadership nel campo moderati che continuerà fino alla vigilia delle urne nazionali. Dietro tutti gli altri partiti: FdI al 4,35% in calo, Mdp al 3,2%, Alternativa Popolare al 2,7% e Sinistra Italiana al 2,8% nazionale.

