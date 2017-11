SONDAGGI ELETTORALI POLITICI/ YouTrend, la crisi del Pd e il ‘rischio’ per le Regionali in Lazio

Sondaggi politici elettorali, ultime notizie di oggi 21 novembre 2017: intenzioni di voto, la crisi del Pd e il rischio di una nuova sconfitta alle Regionali nel Lazio

21 novembre 2017 Niccolò Magnani

Sondaggi Politici, Matteo Renzi e la crisi Pd (LaPresse)

YOUTREND, IL PD IN CRISI

Lo dicono i sondaggi politici ma forse al momento non servirebbero neanche a certificare lo status di crisi del Partito Democratico dopo le elezioni in Sicilia, quelle ad Ostia e in vista delle nuove Elezioni per la prossima primavera. Un dato su tutti: se serve un garante per le alleanze (Piero Fassino) per tenere insieme anime nello stesso partito, forse c’è qualcosa che non va alla radice: in termini numerici, la supermedia YouTrend Agi di questa settimana certifica anche con i sondaggi la crisi del Pd scendendo sotto il 25% nazionale. Due punti e mezzo persi in un mese, con la debacle del X Municipio di Roma e la cocente sconfitta in Sicilia: Renzi cerca di stringere alleanze con la sinistra che però chiude le porte in faccia (tranne Pisapia). Al ballottaggio di Ostia i voti dei dem forse hanno fatto da ago della bilancia per la vittoria della grillina Di Pillo contro la meloniana Picca; intanto però il partito di Renzi resta in netta difficoltà con un movimento nella Capitale da rifondare e il rischio di perdere ben altre battaglie nell’immediato futuro (in primis le Regionali di marzo 2018). Il Movimento 5 Stelle quindi si ritrova nettamente in prima posizione, pur flettendo leggermente rispetto a un mese fa (27,3% contro 27,6%), come spiegano i sondaggi di YouTrend: intanto sale Fratelli d’Italia, al 4,8%, mentre Fratelli d’Italia e Lega Nord sono distanziate di pochissimi voti (14,8% a 14,4% per Berlusconi).

DEMOS, LA FIDUCIA NEGLI ANNI IN SILVIO BERLUSCONI

Interessanti i sondaggi di Demos e Pi per Repubblica, dopo il voto siciliano e in vista di quello ben più importante nazionale: Silvio Berlusconi può ancora ad oggi essere considerato un leader politico con la speranza di governare sull’Italia dei prossimi 5 anni? Al netto della possibilità operativa (al momento è ancora incandidabile per la Legge Severino, ma il Cav confida nell’intervento dell’Ue), gli elettori hanno riacceso i riflettori su Berlusconi dopo gli ultimi anni di renzismo che lo avevano un po’ oscurato: è innegabile come in Sicilia abbia riproposto un Cav in forma e tornato decisivo in campagna elettorale, ma sarà così anche nel 2018? Intanto i sondaggi Demos riportano la serie storica degli ultimi 11 anni di fiducia degli elettori nel leader di Forza Italia: 37% nel settembre 2016, un anno dopo sale al 42% fino all’espressione massima nel maggio 2008 con il 59%, dopo aver vinto le elezioni. Poi la discesa brusca con la crisi economica, le dimissioni e i governi Monti, Letta, Renzi e Gentiloni: si arriva al minimo con il 18% nell’ottobre del 2013. Poi, complice la crisi del Governo Renzi e il Referendum costituzionale, unito a tutti gli appuntamenti elettorali Amministrativi e locali, si risale fino al 30% di questo settembre 2017, con la gente che crede ancora (anche se non più in massa come nel passato) alla proposta politica berlusconiana.

