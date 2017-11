DALLA CINA/ Lao Xi: la trappola di Scalfari, stare con Berlusconi per far vincere Grillo

Dopo l'endorsement di Eugenio Scalfari a Berlusconi, niente è come sembra. E tutto potrebbe cambiare. A favore di Grillo e dei suoi. Lo si vede bene dalla Cina. LAO XI

24 novembre 2017 Lao Xi

Nei giorni scorsi il più autorevole giornalista italiano, Eugenio Scalfari, ha gettato il cuore oltre l'ostacolo e dopo decenni di polemiche infuocate, si è espresso a favore del suo nemico di sempre, Silvio Berlusconi. Scalfari argomenta, con attenzione e prudenza, che fra Berlusconi e Grillo sceglierebbe Berlusconi perché Grillo è il grande male.

Sono idee ragionevoli, e dalla Cina forse gli potremmo dare anche noi ragione, ma il problema vero è: così la penseranno anche gli italiani e gli stranieri?

Uno dei principi della logica politica cinese insegna che esiste una profonda differenza strutturale fra mo (la punta più alta dell'albero di pino), ben (il corpo del tronco) e gen (le radici). La punta si muove e si scuote al primo soffio di vento ma perché il tronco senta e soffra il vento deve esserci una tempesta. Perché le radici si alzino ci deve essere un ciclone.

Il sensibile Scalfari sente minaccia di populismo, perfino ritorno al fascismo nel Movimento 5 Stelle e quindi dice: come con il fascismo bisogna allearsi con tutti perché Grillo rischia di distruggere tutto.

Ma proprio questo ragionamento forse è quello che indurrebbe milioni di italiani ad astenersi dal voto (siamo già sotto il 50 per cento come si è visto alle elezioni siciliane) o a scegliere Grillo. Infatti per decenni ormai si è raccontato agli italiani e al mondo che Berlusconi è il male assoluto. Non è facile oggi dire che c'è un male anche peggiore… E perché poi? Chi lo dice? Degli intellettuali sensibili ora sentono odore di bruciato? E se si sbagliano? Del resto ammettono oggi di essersi sbagliati nel demonizzare Berlusconi perché Grillo è peggio.

Cioè non è facile muovere il tronco dell'albero (ben) anche se la punta del pino (mo) sente con chiarezza l'arrivo del vento. Sarà solo una brezza passeggera o arriverà davvero l'uragano? Nessuno lo sa con certezza.

Inoltre la questione interna è ben saldata a profondi dubbi esterni, e qui sarebbe il gen, la radice del problema.

Berlusconi era sospettato di avere fatto affari con Gheddafi in Libia e con Putin in Russia mettendo a rischio la sicurezza dell'alleanza atlantica. Questa è stata una base forte poi per dare credito alle polemiche interne italiane contro di lui. Ci sono sospetti che pur senza Gheddafi, i suoi affari e contatti con Putin siano continuati. Forse qualcuno oltre Atlantico ha anche ben più che sospetti. Quindi se la scelta è tra Grillo, uomo nuovo con relazioni sì ma superficiali (almeno finora) coi russi e Berlusconi uomo di Putin (secondo alcuni potenti), all'estero potrebbero scegliere Grillo.

Cioè lo sdoganamento conclamato di Berlusconi nel modo in cui sta avvenendo potrebbe aiutare l'ascesa di Grillo, e in questo caso del suo pupazzo (vogliamo dire alter ego?) Luigi Di Maio. Esso riapre in Italia e all'estero il capitolo mai chiuso — ma solo messo in congelatore — dell'antiberlusconismo.

In più oggi questo argomento avrebbe anche un altro elemento a suo favore. Gli M5s sono una forza antisistema; ma che la personalità di punta della sinistra, Scalfari, sdogani addirittura Berlusconi, prova che gli M5s sono la vera rivoluzione.

Dopo le tante prove in cui sono stati bocciati o si aggirano a malapena sull'insufficienza è quindi possibile che i 5 Stelle non raccolgano tonnellate di consensi. Ma i grillini non sono neppure l'anticristo, almeno per ora. Né vale più tanto l'argomento, come abbiamo scritto, che gli M5s non sanno governare, perché ormai la Ue si prepara a mettere in sicurezza l'Italia.

Quindi l'alternativa "tutti contro Grillo", compreso Berlusconi, potrebbe essere più che sufficiente a far crescere le astensioni, e allora gli unici che andrebbero a votare sono i duri e puri, cioè i grillini fedeli.

Se così stessero le cose, il ritorno di Berlusconi alla politica potrebbe trasformarsi nel più grave danno per Berlusconi medesimo e per tutti quelli che si oppongono a Grillo.

Del resto, il fatto che Scalfari sdogani Berlusconi dimostra che il fondatore di Repubblica a sinistra non vede nessuno in grado di ergersi contro M5s. E' la bocciatura di Renzi e di ogni altro che gli si opponga. Forse Scalfari si sbaglia, ma forse non è insignificante che la bocciatura venga dall'uomo che è stato per oltre 20 anni il papa della sinistra italiana, e ciò d'altro canto testimonierebbe il ruolo cruciale che Berlusconi oggettivamente potrebbe avere in Italia.

Così come non si possono buttare a mare gli M5s con Di Maio. Il movimento di Grillo è oltre e di più del giovane Di Maio. E forse anche di questo bisognerebbe ragionare.

