Leopolda 2017/ Kermesse renziana al via senza vip. Ichino critico: “Ha fatto molto, ma non abbastanza”

24 novembre 2017 Silvana Palazzo

Leopolda 2017 - Matteo Renzi (Foto: LaPresse)

Comincia oggi la Leopolda, la tradizionale kermesse renziana organizzata a Firenze negli spazi dell'ex stazione ottocentesca. Giunta all'ottava edizione, quest'anno non avrà però tra i suoi ospiti personaggi famosi del passato, come l'ideatore di Eataly Oscar Farineti, lo stilista Brunello Cucinelli o lo scrittore Alessandro Baricco. L'evento, che è stato battezzato con la sigla “L8”, punterà sui giovani, coerentemente con la scelta di accogliere 20 millennials nella direzione nazionale del Pd. Alla Leopolda sono stati convocati comunque solo i ragazzi nati dall'anno 1990 in poi. “Una scelta fatta probabilmente per smarcare i più grandi e più consapevoli”, il commento di alcuni giovani della direzione nati negli anni '80. Ludovica Cioria, classe 1989, ha preso le distanze da “generazione Millennials”, il sottogruppo Facebook creato dai giovani renziano. Insomma, sarà una Leopolda poco governativa (del resto mancherà il premier Paolo Gentiloni, che è impegnato in una missione in Africa) e molto vecchio stile. Un ritorno alle origini, in cui Matteo Renzi organizzava l'evento con Pippo Civati.

LEOPOLDA 2017, GLI OSPITI DEL “VIVAIO DI IDEE”

L'ottava edizione della Leopolda, l'evento di e con Matteo Renzi che si apre oggi a Firenze, è caratterizzato da molte defezioni. Il premier Paolo Gentiloni è impegnato in Africa, dall'entourage di Giuliano Pisapia, stando a quanto riportato dal Corriere, è trapelato un educatissimo quanto fermo “no grazie”, mentre Stefano Bonaccini, presidente della Regione Emilia Romagna, è impegnato altrove, come altri dirigenti bolognesi. Né il ministro Orlando e il governatore pugliese Michele Emiliano si faranno vedere. L'ex premier Matteo Renzi può contare allora sui fedelissimi: i ministri Lotti, Delrio, Franceschni, Fedeli e Pinotti. “Alcuni big ci saranno, ma la Leopolda non è mai il nome vip, negli anni di governo venivano per farsi vedere ora verrano per farsi ascoltare. La Leopolda è un vivaio di idee anche diverse tra loro”, ha dichiarato Renzi a Otto e mezzo. Il segretario dei dem ha poi aggiunto: “Il tema è chiedere a ciascuno perché si impegna in politica, poche chiacchiere e molti contenuti”.

IL PROGRAMMA E IL PARERE DI ICHINO

Prende il via la Leopolda8: la kermesse si apre oggi pomeriggio verso le 19 con un aperitivo di benvenuto per iniziare i lavori intorno alle 20.30. Domani invece si proseguirà dalle 9.30 fino all'ora di cena, con una pausa per il pranzo. Domenica si ripartirà dalle 9.30 ma si chiuderà alle 13. Questo il programma della Leopolda, che doveva essere il luogo di selezione della classe dirigente del Pd. Per il senatore Pietro Ichino ha svolto in qualche misura questo compito: “Ma non abbastanza: il Pd ha dei buoni ministri, ma soffre della mancanza di dirigenti politici di livello medio, dotati di esperienza e competenza in diversi settori-chiave”, ha dichiarato al Foglio alla viglia della manifestazione. Matteo Renzi è invece convinto che la Leopolda sia “simbolo di una scommessa senza precedenti”, un'iniziativa che “non si può spiegare: bisogna partecipare per capirla. E respirare il clima che si crea”. Secondo l'ex premier l'edizione di quest'anno sarò “speciale con molte storie e proposte”.

