SONDAGGI ELETTORALI POLITICI/ Emg, Renzi senza la Sinistra non ha speranze contro il centrodestra

25 novembre 2017 Niccolò Magnani

Sondaggi Politici, Martina, Renzi e Orfini (LaPresse)

SONDAGGI EMG ACQUA: INTENZIONI DI VOTO, RENZI PERDE SENZA LA SINISTRA

Il titolo è forte ma il dato è questo: con i sondaggi espressi da Emg Acqua che ogni settimana inquadra l’andamento dei partiti politici, e con la recente notizia della chiusura totale della Sinistra all’invito di Renzi e Fassino di formare una coalizione di centrosinistra, il Pd sembra sempre più spacciato. Se si votasse oggi infatti, i dem raggranellano assieme alle altre forze in alleanza al massimo fino al 30,6%, troppo poco per battere il centrodestra al 34,3% (Forza Italia al 14,2%, Lega Nord al 13,4%, Fratelli d’Italia al 5,2%, Udc allo 0,9% e altri cdx al 0,6%) e Movimento 5 Stelle, che da solo già recupera il 28% dei voti. La Sinistra Radicale, dicendo di no a Renzi, gli toglie un potenziale 6,3% forse decisivo per poter finire davanti alle prossime urne nazionali: Mdp al 3,4%, Sinistra Italiana al 1,9%, Possibile-Rifondazione allo 1%. Per il Pd, non bastano infatti il 25% della propria lista assieme allo 0,8% del Psi, allo 0,8% di Campo Progressista e allo 0,7% dei Verdi.

IPSOS, VERSO LE ELEZIONI: I TEMI PIU CALDI

È stato chiesto negli ultimi sondaggi Ipsos quasi sono i temi più caldi, i problemi più complessi presenti in Italia in vista delle prossime elezioni nella primavera 2018: alla domanda «Quando ci saranno le elezioni, quale tra questi problemi peserà maggiormente sulla sua scelta di voto….?», la risposta degli intervistati elettori ha diretto l’obiettivo su due temi in particolare, uno nettamente più importante dell’altro. Il lavoro (con il 43% degli intervistati che lo hanno indicato come il problema dirimente) e le tasse, al 15%: per gli elettori dunque che si apprestano, molti malavoglia, a vedere l’offerta dei partiti sul fronte programmi elettorali, è il lavoro e la mancanza di impiego a destare le maggiori attenzioni. A seguire gli altri temi considerati un po’ meno “caldi”: l’immigrazione, al 13%, le pensioni, per l’11% degli intervistati, e infine la sicurezza nazionale (al 8%).

