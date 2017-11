Leopolda 2017/ Renzi, "Più gente degli altri anni". E Richetti mette una pezza sull'assenza di Prodi...

Leopolda 2017: Matteo Renzi fiducioso sulla buona riuscita della kermesse nella storica stazione fiorentina. Richetti prova a tamponare l'emorragia iniziata dopo le parole di Romano Prodi

Matteo Renzi (Foto Lapresse)

Costituisce da anni il trampolino di lancio delle mosse a venire di Matteo Renzi, la vetrina che il segretario del Pd utilizza per riproporsi come il nuovo che avanza, e in qualche caso rottama, ma la Leopolda forse non è mai stata così cruciale come quest'anno. La strategia politica suggerirebbe uno sfoggio di muscoli in meno e un'apertura in più alle istanze di quella parte di sinistra che proprio per incompatibilità con Renzi ha lasciato l'ovile, ma l'ex sindaco di Firenze, dalla storica stazione ferroviaria che ospita la kermesse, dimostra che l'arte diplomatica non fa parte del suo personaggio. Prendere o lasciare. La seconda giornata di lavori, quella dedicata come consuetudine ai tavoli tematici, rispetto agli altri anni si distingue per l'assenza di molti big. Mancano soprattutto i governativi, tanti ministri che lasciano spazio ai vice, ai sottosegretari, ai "millennials". Eppure, nel dare inizio ai lavori, Renzi manifesta un certo ottimismo:"Più gente degli altri anni. Tavoli stracolmi di idee e progetti per il futuro. E niente: la #Leopolda sorprende sempre. #L8 con voi amici, buon lavoro". Qualcosa più di un'impressione, quella del segretario piddino, se è vero che a fine serata l'organizzazione della Leopolda ha fatto sapere che "alla chiusura del sabato sera, seconda giornata di lavori della kermesse fiorentina, gli accessi all'interno della stazione sono aumentati di circa il 5 per cento rispetto alla stesso momento della scorsa edizione. Nello specifico, la prima serata, quella del venerdì è stata la più affollata di sempre, con gli organizzatori costretti ad aggiungere numerose altre file di posti a sedere rispetto a quelli originariamente previsti in sala".

LEOPOLDA 2017, RICHETTI METTE UNA PEZZA SUL CASO PRODI

Se Renzi sembra concentrarsi sui temi e sui numeri della sua L8, a far discutere sono ancora le parole di Romano Prodi. Il Professore, presente venerdì a Firenze, non è stato invitato alla Leopolda e lo ha fatto sapere, affermando che gli era stato detto che "è roba da giovani". Ha tentato di mettere una pezza sulla questione Matteo Richetti, già presentatore della kermesse, che come riporta Repubblica ha spiegato:"Romano Prodi non ha mai partecipato, pur essendo, credo, per la stragrande maggioranza, il 90% di noi, Romano Prodi il primo riferimento politico. Ci sono persone come me che all'impegno sono arrivati grazie a Romano Prodi, Beniamino Andreatta, la stagione dell'Ulivo, i grandi padri che ci hanno preso per mano e che oggi fanno un pezzo di strada con una generazione che ora può darci una mano ad aprire gli orizzonti della politica e credo che Romano nutra simpatia, non tanto per la Leopolda, quanto per i giovani che si confrontano con i problemi". A chi gli chiedeva come mai allora non fosse stato invitato, Richetti ha risposto:"Ma perchè, avremmo messo in difficoltà Romano Prodi. Non carichiamo di politicismo un appuntamento che questo politicismo non ha".

