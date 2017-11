Generale Gallitelli / Chi è il candidato premier di Silvio Berlusconi per il centrodestra

Generale Gallitelli, chi è l'uomo proposto da Silvio Berlusconi come principale candidato premier per il centrodestra. La sua carriera militare e la sua fama.

27 novembre 2017 Emanuela Longo

Generale Gallitelli (Wikipedia)

Silvio Berlusconi ha già in mente diversi nomi da proporre come candidati premier per il centrodestra, ma la sua fiducia sembra essere ufficialmente ricaduta su una persona in particolare: il generale dei Carabinieri Leonardo Gallitelli. È lui la "persona molto capace" citata da Berlusconi ospite ieri della trasmissione tv condotta da Fabio Fazio su RaiUno, Che tempo che fa, sebbene il Cavaliere abbia ammesso di non avergli ancora parlato ufficialmente. Nonostante questo, dalle sue parole sarebbe emersa la grande stima nei confronti del generale, definito dal leader di Forza Italia il chiaro esempio di "qualcuno che non viene dalla politica, qualcuno che possa essere visto come una garanzia come premier". Berlusconi non ha alcun dubbio: potrebbe essere proprio lui la persona che il centrodestra e l'Italia intera sta cercando poiché, secondo l'ex presidente del Consiglio, risponderebbe a pieno al profilo di "persona molto capace, qualcuno che abbia fatto cose di successo".

LAVORATORE INFATICABILE

Ma chi è il Generale Gallitelli così tanto osannato da Berlusconi, al punto da proporlo come il candidato premier per eccellenza per il centrodestra? Leonardo Gallitelli nasce a Taranto nel 1948 per poi crescere a Bernalda, una cittadina lucana in provincia di Matera. Dopo la laurea in Giurisprudenza ha avviato ufficialmente la sua carriera militare nel 1967 entrando a far parte della Accademia Militare di Modena e della Scuola di Applicazione Carabinieri di Roma. Come riporta Libero Quotidiano, ha diretto la sezione editoriale de Il Carabiniere, il mensile pubblicato dall'Arma. In merito alla sua vita privata, è sposato ed è padre di due figli. Capo di Stato Maggiore del Comando generale dell'Arma dal 2006 al 2009 è stato Comandante generale dell'Arma per sei anni fino al 2015. Secondo alcune voci, il Generale nel 2008 avrebbe collezionato solo quattro giorni di ferie, il suo "massimo storico". Lavoratore infaticabile, la sua nomina sarebbe stata accolta con favore bipartisan.

