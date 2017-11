Sondaggi Elettorali Politici/ Index: Renzi vale il 30%, anche senza SI e Mdp

Sondaggi elettorali politici, ultime notizie di oggi 27 novembre 2017: intenzioni di voto, Renzi tiene il 30% anche senza Mdp e Sinistra Italiana. Ma non basta per vincere

27 novembre 2017 Niccolò Magnani

Sondaggi Politici, Gentiloni, Veltroni e Renzi (LaPresse)

INDEX, INTENZIONI DI VOTO: RENZI VALE UN 30% ANCHE SENZA MDP-SI

I sondaggi politici prodotti da Index Research per Piazza Pulita mostrano un dato interessante: nonostante la crisi e nonostante le porte in faccia prese da Renzi e Fassino dalla sinistra extra Pd, il centrosinistra senza Mdp, SI e Possibile vale comunque un quasi 30% (29,6%). Un buon risultato, inutile in termini elettorali vista la nuova legge del Rosatellum Bis, ma che certifica come basterebbe quell’accordo “alla Prodi” forse per poter superare in un colpo solo centrodestra e Movimento 5 Stelle. In termini di intenzioni di voto generali, i numeri raccolti dal sondaggio mostrano un Pd al 24,5%, un Alternativa Popolare al 1,8% e un 3,3% raccolto da Campo Progressista, Verdi, Psi e Scelta Civica (in totale il 29,6%). Per la Sinistra radicale, Mdp resta al 3,1%, Sinistra Italiana stanziata al 2% e Possibile, Rifondazione e altri che non superano l’1,1%: con il M5s l 27,5% (prima lista in Italia), il centrodestra invece raccoglie un 15% per la Lega, il 14,6% per Forza Italia, il 5% Fratelli d’Italia e un 2% complessivo per Direzione Italia, Energie Italia, Rivoluzione Cristiana, Movimento Animalista, Udc e Idea.

DEMOS, FIDUCIA NEL FUTURO

Contrordine compagni! I giovani sul futuro ci credono ancora… Stando a vedere i sondaggi prodotti da Demos per Repubblica, nell’immediato periodo post-crisi economica, a differenza di quanto hanno sempre ripetuto analisi, studi e politica in questi ultimi anni, è la classe degli under 24 a credere di più in un futuro non per forza tremendo e peggiore del presente. Il 69% di loro ha molta fiducia nel futuro, mentre il loro contraltare sono gli over 72 che solo al 27% credono in un miglioramento futuro. Tenendo conto dell’elemento di “disincanto” tipico delle generazioni più adulte, il dato è certamente importante: il 49% della generazione 26-36 anni crede nel futuro, il 46% per i 37-51, 50% tra i 52 e i 71 anni. L’economia, la politica, l’ambiente e la cultura, insomma la società, viene vista in Italia non per forza come in declino: una speranza c’è, ora sta nel non illuderla il vero compito urgente e da non fallire per la società di oggi.

