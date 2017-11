GIUNTA MUSUMECI/ Regione Sicilia, 12 assessori: nomi e deleghe, ecco perché la Lega di Salvini è fuori

Giunta Musumeci in Regione Sicilia: ecco i 12 assessori, nomi e deleghe in attesa della conferma ufficiale. Ecco perchè la Lega di Salvini resta fuori dalla squadra di Governo

29 novembre 2017 Niccolò Magnani

Giunta Musumeci in Regione Sicilia (LaPresse)

E alla fine l’Arancino si ruppe: il patto pre-elezioni del centrodestra in Sicilia, tutti dietro a Musumeci, si spezza nel giorno in cui verrà ufficializzata la squadra di Governo del Presidente Musumeci, eletto in maggioranza dai siciliani lo scorso 5 novembre 2017. Con la Lega che rimane senza incarichi di Governo a Palazzo Ars si consuma la rottura definitiva tra Musumeci e il secondo leader del centrodestra che scelse proprio lui come candidato ideale per battere Pd e grillini. Nomi confermati e altri nuovi invece tra i vari esponenti nella prossima giunta che nel giro di ore verrà confermata dal Governatore siciliano. Confermato l’uomo forte Armao, le diatribe e i vari accordi di palazzo portano Forza Italia a “sacrificare” un assessore a vantaggio di acquistare voti decisivi per eleggere Gianfranco Miccicchè (uomo forte dii Forza Italia in Sicilia, nonché Commissario azzurro scelto da Berlusconi) alla presidenza dell’Ars. In questo modo Raffaele Lombardo (Mpa, ex governatore Sicilia) ottiene un assessorato per la “sua” Mariella Ippolito (presidente Ordine dei Farmacisti di Caltanissetta) e garantisce poi i voti per Miccicchè: ma resta fuori la Lega-Noi con Salvini che esce definitivamente dalla maggioranza.

ECCO I 12 NUOVI ASSESSORI IN GIUNTA

Saranno due donne e dieci uomini gli assessori designati da Musumeci per i prossimi cinque anni di governo della Regione Sicilia: ancora manca la certa conferma dalle parole dello stesso Governatore, ma praticamente tutti i quotidiani siciliani più autorevoli, assieme a quelli nazionali, riportano questi nomi da cui mancano oltre ad esponenti della Lega anche gli azzurri Giuseppe Guaiana, il coordinatore agrigentino Vincenzo Giambrone (che in campagna elettorale sembravano vicino alla nomina se avesse vinto Musumeci) e la esponente Udc Margherita La Rocca Ruvolo che ha perso al fotofinish la sfida interna ai centristi con Vincenzo Figuccia. Di seguito, i 12 nomi e le probabili deleghe ancora da confermare (fonte La Sicilia): Gaetano Armao (Vicepresidente ed Economia), Roberto Lagalla (Istruzione), Ruggero Razza (Salute), Vittorio Sgarbi (Beni Culturali), Marco Falcone (Trasporti), Toto Cordaro (Territorio e Ambiente), Bernadette Grasso (Autonomie Locali e Funzione Pubblica), Mimmo Turaro (Attività Produttive), Sandro Pappalardo (Turismo, Sport e Spettacolo), Mariella Ippolito (Lavoro e Famiglia), Vincenzo Figuccia (Energia e Rifiuti), Edy Bandiera (Agricoltura).

LA LEGA DI SALVINI ABBANDONA MUSUMECI

E dunque la Lega di Salvini rimane fuori dai giochi nel gioco di alleanze in cui prevalgono invece Fratelli d’Italia, Forza Italia, Mpa e Udc: le dinamiche interne e i voti per far eleggere Miccichè (avversario da sempre di Musumeci ma che gli ha garantito un numero alto di voti per consentirli la vittoria alle Elezioni) come nuovo presidente dell’Ars. L’ira di Salvini pare essere altissima: «senza un posto in giunta Noi con Salvini è pronta a lasciare la maggioranza targata Musumeci», spiegano alcuni leghisti in Sicilia al Messaggero. Ieri sera Angelo Attaguile, segretario nazionale del movimento Noi con Salvini e deputato del Carroccio, non ha partecipato all'incontro convocato dal neo governatore Nello Musumeci per fare il punto sulla Giunta ormai pronta al debutto ufficiale. Non ci sarò, non ho nulla su cui confrontarmi, ho già espresso pubblicamente la posizione del partito e Musumeci ha fatto scelte diverse» dice Attaguile alla stampa, ricordando c come «Gli accordi in campagna elettorale erano diversi e non sono stati rispettati». Il punto è chiaro da tempo: siccome era stato esclusa la Lega dal Listino del Presidente prima delle elezioni, il posto in giunta sembrava un atto dovuto per chi in Sicilia e per Musumeci ci ha messo la faccia ben prima di Berlusconi. Salvini ha fatto campagna e ora però sembra non raccogliere la possibile “ricompensa”: «Vedremo cosa Musumeci deciderà domani (oggi, ndr) e dopo ovviamente Salvini farà le sue valutazioni», conclude il ragionamento Attaguille, che con Carmelo Lo Monte e Alessandro Pagano rappresentano i deputati eletti in Ars con la lista salviniana. Lega pronta a lasciare la maggioranza, centrodestra già in crisi nel ultimo vero test prima delle Politiche Nazionali: questa volta l’Arancino sembra sempre più amaro…

