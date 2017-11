Luigi Di Maio e Silvia Virgulti si sono lasciati/ “Ora siamo liberi di vivere ognuno la propria vita”

29 novembre 2017 Silvana Palazzo

Luigi Di Maio (Foto: LaPresse)

Luigi Di Maio è di nuovo sul “mercato”: il candidato premier del Movimento 5 Stelle è tornato single. La relazione con Silvia Virgulti, la donna ombra che lo ha supportato nella sua ascesa politica, è finita. Ora che sta per affrontare una fase molto impegnativa, cioè la campagna elettorale per Palazzo Chigi, Luigi Di Maio non ha più una dolce metà. E se davvero diventasse il nuovo Presidente del Consiglio, ci ritroveremmo senza una “first lady”. Le cose, si sa, cambiano in fretta, per cui non è da escludere che nel breve termine possa riconciliarsi con Silvia Virgulti o trovare un nuovo l'amore. La conferma comunque sulla fina della relazione con la sua “sexy consulente” è arrivata dallo stesso Di Maio. L'assenza della donna del resto non era passata inosservata, visto che di solito era sempre al suo fianco. E a chi gli ha chiesto come mai non fosse con lui nella trasferta milanese, il vicepresidente della Camera ha risposto: “Da oltre un mese la nostra relazione sentimentale è finita - riporta Il Giornale -, ma siamo rimasti in ottimi rapporti”.

LUIGI DI MAIO DI NUOVO SINGLE: SILVIA VIRGULTI CONFERMA

Di dieci anni più grande di Luigi Di Maio, Silvia Virgulti ha confermato la fine della relazione con il capo politico e candidato premier del Movimento 5 Stelle. Parlando al telefono con l'agenzia Agi, l'ormai ex fidanzata ha ribadito che è rimasta in ottimi rapporti con Di Maio: “Questo significa volere bene, cioè volere il bene dell'altra persona”. Entrambi comunque hanno chiesto massimo rispetto per la loro privacy. Silvia Virgulti resta comunque la donna dietro il successo del grillino, infatti molti dicono che ci sia lei dietro le scelte di Luigi Di Maio. Descritta come una donna di potere, pare abbia incredibili doti di pubbliche relazioni e comunicazione. Scelta da Gianroberto Casaleggio, Silvia Virgulti era sponsorizzata - stando a quanto riportato dal Corriere della Sera - dai fratelli Pittarello. La sua analisi degli errori in postura di alcuni parlamentari pentastellati colpì Casaleggio, che l'ha fatta diventare “coach” di alcuni grillini. A loro ha insegnato, ad esempio, come parlare e stare in televisione.

