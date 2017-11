Sondaggi Elettorali Politici/ Tecnè: in un mese Renzi e Sinistra ko, Di Maio alle (5)stelle

Sondaggi politici elettorali, ultime notizie di oggi 29 novembre 2017: intenzioni di voto, in un mese Sinistre e Pd vanno ko, M5s invece al top. E Gentiloni e Renzi...

29 novembre 2017 Niccolò Magnani

Sondaggi Politici, Luigi Di Maio e Matteo Renzi (LaPresse)

TECNÈ: IN UN MESE PD-SINISTRE KO, DI MAIO ALLE (5)STELLE

I sondaggi elettorali di Tecnè che illustrano il borsino della politica negli ultimi 30 mesi, danno un polso della situazione assai complessa per la Sinistra in generale, sia il Pd che i radicali anti-Renzi, che perdono terreno dopo solo un mese di rilevazioni e intenzioni di voto. A livello numerico infatti Pd-Ap-Campo Progressista è dato al 26,5%, perdendo un netto 2,3% rispetto al 28,8% di un mese fa: pesa e tanto il mancato accordo con la Sinistra e con il “sogno” di una unica coalizione anti-M5s e anti-Berlusconi che svanisce dopo il niet di Mdp. Ecco, non solo Renzi perde terreno visto che col 5,4% odierno gli Extra-Pd perdono lo 0,3% in soli 30 giorni. Sale invece il Movimento 5 Stelle - +1,7% con il 27,4% di oggi - e anche il centrodestra unito che con Lega Nord, Forza Italia e Fratelli d’Italia arriva ad un 37,4%, un + 0,7% rispetto a prima del voto siciliano.

EUMETRA, GENTILONI VS RENZI: GLI ELETTORI BOCCIANO IL SEGRETARIO PD

Un testa a testa, una sfida generazionale non solo nel Pd ma nella lunga tradizione democristiana di centrosinistra: i sondaggi provano a guardare più da vicino la possibile sfida tra Matteo Renzi e Paolo Gentiloni, i veri uomini forti e decisivi all’interno del Partito Democratico e che potrebbero anche “combattere” nel prossimo futuro sul fronte candidatura in vista delle Elezioni del 2018. Gentiloni non ha mai avanzato questa prerogativa, né ha mai provato a “superare” il suo segretario, rimanendo nell’alveo del (bravo) Presidente del Consiglio chiamato a tenere in piedi “la baracca” dopo la debacle del referendum costituzionale. Forse agli elettori è proprio questo che piace, perché nella sfida secca tra i due leader politici, gli intervistati dai sondaggi Eumetra non hanno molti dubbi: giudizio molto positivo su Gentiloni per il 21% degli elettori, il 13% per Renzi; abbastanza positivo per ben il 30% sull’attuale premier, 17% per l’ex. Giudizio invece complessivamente negativo su Gentiloni per il 39% degli intervistati, addirittura il 62% su Matteo Renzi, senza dunque grande possibilità di “replica”.

